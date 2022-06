Alluvione a Como: frana a Nesso e Laglio, il paese di George Clooney. Nuova allerta meteo, le previsioni

Alluvione con frana e danni a Nesso e Laglio (Como). Il paese dove vive George Clooney è finito ancora una volta sotto fango e detriti. Il maltempo ha colpito questa zona del comasco nella prima mattina di martedì 7 giugno. Per oggi, la Protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta meteo anche per le prossime ore.

Alluvione a Laglio (Como): frana e persone sfollate

È durato un paio d’ore il nubifragio che ha colpito il lago di Como su entrambe le sponde lariane. I disagi maggiori si sono avuti lungo le principali strade comasche.

In particolare, lungo la Regina Vecchia e la Statale Lariana. Disagi alla circolazione con strade chiuse per smottamenti e allagamenti.

Sarebbero decine le persone sfollate che stanotte hanno dovuto lasciare le loro case. Il fango e i detriti hanno inondato strade e proprietà private.

Al momento, non si conterebbero feriti. In loro aiuto sono presenti i Vigili del fuoco e la Protezione civile assieme alle forze dell’ordine. I volontari hanno aiutato le persone a lasciare le loro case attivando almeno una quarantina di interventi.

Per ora, anche le strade sono chiuse al traffico. Si registrano disagi lungo la statale Lariana all’altezza di Careno e sulla Regina Vecchia, con grossi disagi specialmente nell’abitato di Laglio.

Fonte foto: ANSA La villa di George Clooney, sul lago di Como

Un anno fa la frana a Laglio a casa di George Clooney

Oggi come un anno fa a rimanere maggiormente colpito dal nubifragio è il paese di Laglio. Conosciuto ai più per essere il paese di George Clooney. Ma è noto anche per allagamenti e frane come avvenuto la scorsa estate, quando Villa Oleandra è rimasta travolta da una frana. Preoccupato per l’accaduto, Clooney si era messo subito a disposizione della Protezione Civile.

Aveva effettuato con loro un sopralluogo per verificare le condizioni dei paesi più colpiti. In quell’occasione, Laglio è rimasto tagliato in due con danni ingentissimi.

Le previsioni meteo per oggi, allerta della Protezione civile

Intanto, per tutta la giornata di martedì 7 giugno la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo. Sono previsti fenomeni che potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, come grandinate e forti raffiche di vento. È la terza perturbazione di questo mese di giugno.