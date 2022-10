Aereo ultraleggero precipita nel Mantovano: un morto e 3 feriti. Cosa è successo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un aereo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di domenica 2 ottobre a Ponteventuno, località nel Comune di Curtatone, in provincia di Mantova, a poca distanza dal locale campo di volo.

Il primo bilancio dell’incidente

Il bilancio dell’incidente, stando a quanto riferito dall’agenzia ‘Ansa’, è di un morto e tre feriti. I tre feriti, che erano all’interno dell’ultraleggero, sono stati ricoverati in codice rosso negli ospedali Poma di Mantova, di Cremona e ai Civili di Brescia. Sono tutti politraumatizzati e le loro condizioni sono state definite gravi.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni le quattro persone a bordo dell’aereo, due uomini e due donne, residenti nel Veronese, avevano noleggiato il velivolo, un Cessna, al campo volo e stavano rientrando.

L'incidente aereo si è verificato a Curtatone, in provincia di Mantova.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova, i Carabinieri di Mantova e di Curtatone e il personale del 118.

L’inchiesta

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha reso noto di aver “disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un proprio investigatore” sul luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Ulteriori dettagli

‘Il Giorno’ aggiunge alcuni dettagli su quanto accaduto a Curtatone, in provincia di Mantova, nel primo pomeriggio di domenica 2 ottobre: l’aereo si è schiantato a terra a circa 500 metri dalla pista, mentre era in fase di atterraggio. Il velivolo si è schiantato a terra spezzandosi in più parti.