Addio a Roberto Gentile, storico speaker e conduttore di Radio Subasio: aveva 55 anni

Lo storico speaker di Radio Subasio, Roberto Gentile, 55 anni, è morto domenica 8 gennaio. A confermarlo è la stessa emittente, attraverso i propri canali social.

Addio allo speaker di Radio Subasio

“Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre `noi siamo una famiglia” si legge nel messaggio diffuso dall’emittente radiofonica con sede ad Assisi.

“Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere’ che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui” si legge ancora nel messaggio di cordoglio.

Chi era lo storico conduttore

Come riporta il Corriere della Sera, Roberto Gentile era nato a Roma ma cresciuto ad Assisi dove poi era tornato ad abitare e lavorare dopo l’università a Pisa e l’esperienza a Radio Rai.

Negli ultimi tempi non era più in onda nella consueta fascia mattutina per motivi di salute.

L’ultimo saluto al suo pubblico

Pochi giorni fa, Gentile ha voluto salutare il suo pubblico ringraziandolo per il grandissimo affetto che ha dimostrato nei suoi confronti.

Ci ha lasciato troppo presto una persona meravigliosa. Addio a Roberto Gentile, averti conosciuto è stato un onore.

Tre abbracci alla famiglia e agli amici più cari.@RadioSubasio @RaiRadio2 pic.twitter.com/lqPfqzhTA5 — Trio Medusa (@triomedusa) January 8, 2023

Il tweet del Trio Medusa

Gli ascoltatori della radio umbra, infatti, chiedevano quando Gentile sarebbe tornato in onda dopo lo stop. Nelle ultime settimane lo speaker era stato sostituito da Vera Torrisi e Stefano Pozzovivo.

Purtroppo, però, nella giornata di domenica 8 gennaio è arrivata la triste notizia della sua morte.