Il Grande Fratello punisce i concorrenti dopo le violazioni del regolamento: budget decurtato, cos'è successo

La produzione del Grande Fratello ha punito i concorrenti della casa per ripetute violazioni del regolamento. Il budget è stato decurtato del 30%. Ad aver letto il comunicato ufficiale sono stati Luca Calvani e Amanda Lecciso. "Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento, il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro". Sono poi arrivati altri provvedimenti contro tre concorrenti, annunciati da Alfonso Signorini.

Violato il regolamento, budget decurtato: cosa è successo

La produzione del Grande Fratello ha ravvisato diverse violazioni del regolamento, pertanto ha deciso di decurtare il budget del 30% per la spesa settimanale, sceso a 280 euro.

La punizione è scattata dopo che diversi concorrenti hanno manipolato la diretta, togliendo i microfoni o toccando le telecamere.

Il provvedimento contro tre concorrenti

Durante la puntata di mercoledì 8 gennaio, Alfonso Signorini ha anche annunciato la decisione del Grande Fratello: un provvedimento disciplinare nei confronti di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.

Questo comporta una nomination d’ufficio, ovvero le tre concorrenti sono andate direttamente al voto per l’eliminazione insieme ai nominati della serata. Inoltre, come spiegato dal conduttore, nelle nomination non avevano diritto di voto.

" Si tratta di una pesante ammonizione, che sia chiaro è anche l’ultima prima della definitiva squalifica", ha commentato duramente.

Morlacchi lascia il Grande Fratello

Signorini ha inoltre spiegato che per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto a una delle tre, il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la possibilità di scegliere il destino delle coinvolte.

A questo punto Jessica Morlacchi è intervenuta annunciando la sua decisione di lasciare la casa del Grande Fratello. La sua motivazione è che "siamo su due livelli differenti. Io non ho risposto a Elena nella stessa modalità. A me non sta bene, decido di abbandonare". Secondo Signorini però le parole di Jessica hanno ferito, tanto quanto un gesto violento.

Morlacchi ha confermato la decisione perché secondo lei il pubblico era a favore di Helena, ma solo perché non la conoscono e non vivono nella casa. "La televisione è questa, per questo non ho fatto grandi cose", accusa il programma di averla messa sullo stesso livello dell’altra concorrente.

A questo punto è intervenuta Beatrice Luzzi, che ha invitato la più giovane a farsi un esame di coscienza e a rendersi conto della cattiveria che ha usato nei confronti di Helena.