Cecilia Sala pubblica la foto col fidanzato Daniele Raineri: "Non ho mai pensato che sarei stata a casa oggi"

Il primo post sui social network di Cecilia Sala dopo la scarcerazione in Iran e il ritorno in Italia è una sua foto che la ritrae mentre abbraccia il fidanzato Daniele Raineri. La giornalista italiana, nella didascalia, ha scritto: “Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi”.

Il post di Cecilia Sala dopo il ritorno in Italia

La fotografia pubblicata da Cecilia Sala nella mattinata di giovedì 9 gennaio la ritrae mentre abbraccia il fidanzato Daniele Raineri sulla pista dell’aeroporto di Ciampino, al suo rientro in Italia dopo l’arresto in Iran e la successiva scarcerazione. La didascalia recita:

“Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”.

La cronologia del caso Cecilia Sala.

Le parole di Cecilia Sala al rientro a casa

Cecilia Sala aveva già rilasciato una breve dichiarazione nella serata di mercoledì 8 gennaio, al suo rientro nella sua casa a Roma.

I cronisti hanno circondato l’automobile su cui era presente a bordo la giornalista italiana arrestata in Iran, che, visibilmente provata, si è limitata a dire: “Ringrazio il governo e tutti quelli che mi hanno tirato fuori“.

I post social di Giorgia Meloni sulla liberazione di Cecilia Sala

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social network la liberazione di Cecilia Sala.

In un primo post pubblicato alle 11,41 di mercoledì 9 gennaio, la premier ha scritto: “È in volo l’aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”.

Nel post, Giorgia Meloni ha riferito di aver “informato personalmente” i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. E ha aggiunto: “Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”.

Alle ore 17,58, un nuovo post è apparso sulla bacheca del capo del Governo: “Bentornata Cecilia!“, la scritta a corredo della fotografia della stretta di mano tra Giorgia Meloni e Cecilia Sala, entrambe sorridenti.