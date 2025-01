Cecilia Sala accolta da Giorgia Meloni, la stretta di mano con la premier: "Sei stata forte"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Cecilia Sala al suo rientro a Roma, all’aeroporto di Ciampino. “Sei stata forte. Ora devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte”, ha detto la premier. “Grazie”, la risposta della 29enne, con la Meloni che ha replicato: “E figuriamoci”.

Cecilia Sala: l’incontro con i familiari, il fidanzato e la premier Giorgia Meloni

Cecilia Sala è atterrata a Ciampino nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio. È scesa da sola dall’aereo che da Teheran l’ha riportata in Italia ed è apparsa con pantaloni e maglietta scura sotto una giacca.

Ad accoglierla i genitori e il compagno Daniele Raineri, anche lui giornalista e firma del Post.

Poi la 29enne ha incontrato all’aeroporto la premier Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Nelle prossime ore Sala sarà ascoltata dai carabinieri del Ros nella caserma di via Salaria, a Roma. L’incartamento sarà poi trasmesso, come da prassi, all’autorità giudiziaria.

Nei prossimi giorni magistrati e carabinieri convocheranno nuovamente la giovane per capire cosa sia accaduto di preciso in Iran, i motivi dell’arresto e come ha trascorso la detenzione.

Il messaggio vocale inviato ai colleghi dopo il rilascio

“Ciao, sono tornata”. Con questo messaggio vocale trasmesso da RaiNews24, Cecilia Sala ha annunciato ai suoi colleghi di Chora Media, la Podcast company italiana per cui lavora, il suo rientro in Italia.

Le parole del padre e della madre della giornalista

Papà Renato ha parlato nelle scorse ore ai microfoni del Tg1, affermando che la figlia è una donna forte e complimentandosi calorosamente con la premier

“Cecilia sta tornando – ha dichiarato Renato Sala -. Ho pianto, mi ha detto: “Papà non piangere, è finito un incubo che è durato tantissimo tempo””.

“Le dirò che è stata una donna forte – ha continuato Renato -, e a proposito di donne forti sicuramente il riferimento a una presidente del Consiglio che è riuscita a mantenere una lucidità, una proattività che io giudico straordinaria. L’incubo è stato indubbiamente alleviato dalla vicinanza del Paese”.

“Papà ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa”. Sono state le prime parole che Cecilia ha detto al padre quando lo ha riabbracciato in aeroporto.

Grande gioia espressa anche dalla madre della giornalista, la signora Elisabetta Vernoni. “Sto andando a Roma, sono felicissima”, ha detto la donna a “L’Aria che tira” su La7 dove aver saputo della scarcerazione e poco prima che la figlia atterrasse a Ciampino.