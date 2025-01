Cecilia Sala arrivata in Italia, l'abbraccio a Daniele Raineri e le prime parole ai colleghi: "Sono tornata"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’abbraccio sulla pista al compagno Daniele Raineri e le prime parole rivolte ai colleghi, in un breve messaggio vocale: “Ciao, sono tornata”. Cecilia Sala è finalmente in Italia, reduce da una detenzione preventiva di quasi tre settimane in Iran con la generica accusa di avere violato la legge islamica.

Cecilia Sala riabbraccia il compagno

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, Cecilia Sala è scesa dalla scaletta del volo di Stato ed è corsa incontro al compagno Daniele Rainieri, anche lui giornalista, che l’attendeva a pochi metri di distanza sulla pista. Fra i due c’è stato un tenero e intenso abbraccio.

La giornalista, che scrive anche per il Foglio, ha poi inviato un vocale ai colleghi di Chora Media, la podcast company italiana per cui lavora, per annunciare il suo ritorno.

L’arrivo di Cecilia Sala a Ciampino e l’incontro con Daniele Rainieri

Le parole al papà

“Papà ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa”. Queste le prime parole di Cecilia Sala al padre Renato, riabbracciato a Ciampino. A riferirle ai giornalisti è stato lo stesso Renato Sala.

La reazione della madre

Elisabetta Vernoni, la mamma di Cecilia Sala, ha ricevuto la lieta notizia mentre si trovava in riunione al San Raffaele di Milano, come ha raccontato al Corriere della Sera.

“Mi ha chiamata la presidente Giorgia Meloni. Lei mi aveva dato il suo numero di telefono e io me lo sono segnata in rubrica come GM”, ha detto.

Quando la donna ha letto “GM” sul display del cellulare si è domandata “chi è che ho abbreviato in questo modo?”. Poi il ricordo improvviso: Sono corsa fuori. Era Giorgia Meloni che mi dava la notizia più bella“.

Prima di decollare da Teheran, la donna ha ricevuto la chiamata della figlia: “Mamma sto bene, sto tornando. Ti voglio bene”.

La risposta: “Ti vengo a prendere, Ceci”.

L’emozione di Daniele Rainieri

Cecilia Sala aveva già contattato il suo compagno prima della partenza dall’Iran: “L’ho sentita, mi ha detto ci vediamo tra poco”, ha detto Raineri. “Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma”.

Per annunciare il ritorno della compagna in Italia, accompagnato da una profonda emozione, Rainieri ha pubblicato una storia Instagram molto particolare: il gol di Fabio Grosso, su assist di Andrea Pirlo, alla semifinale dei Mondiali in Germania del 4 luglio 2006. Il breve video è stato corredato da alcune parole: “Cecilia è libera, un gran lavoro italiano, grazie a tutti”.