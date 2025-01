Cecilia Sala ritorna in Italia dopo l'arresto in Iran, l'annuncio di Giorgia Meloni: liberata dopo 20 giorni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran il 19 dicembre, sta tornando in Italia. Lo ha annunciato in una nota Palazzo Chigi, sottolineando “l’intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence”. L’aereo che sta riportando nel nostro Paese la cronista è atteso a Ciampino attorno alle 15,30.

La nota sulla liberazione di Cecilia Sala

Nella nota diffusa da Palazzo Chigi si legge: “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto esprimere la sua “gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Giorgia Meloni, è spiegato nella nota, “ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”.

Cecilia Sala.

Renato Sala, il papà di Cecilia, all”ANSA’, ha detto di essere “orgoglioso” della figlia e ha definito “eccezionale” il lavoro del governo italiano.

Il compagno di Cecilia Sala, Daniele Raineri, ha confidato di aver parlato con la giornalista dopo la liberazione, descrivendola come “emozionata e contentissima“.

Le reazioni politiche alla liberazione di Cecilia Sala

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha scritto su X: “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”.

Questa è la reazione social dell’altro vicepremier Matteo Salvini: “Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!”.

Su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: “Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa”.

Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha scritto i social per commentare la liberazione di Cecilia Sala: “La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al governo il merito per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile caso”.

Il commento social del fondatore di Italia Viva Matteo Renzi: “Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”.

Le ultime notizie sulla detenzione di Cecilia Sala

La notizia della liberazione di Cecilia Sala è arrivata a poche ore di distanza dalla prima “svolta” annunciata dall’ambasciatrice italiana in Iran Paola Amedei che, come riportato da La Stampa, aveva riferito a un gruppo di parlamentari che la giornalista italiana non era più in isolamento, dopo il suo trasferimento in una cella con un’altra prigioniera.

Cecilia Sala aveva anche potuto riottenere i beni personali che le erano stati sequestrati dopo l’arresto.