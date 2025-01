Paolo Bonolis lascia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, l'agente attacca Sonia Bruganelli: il post al veleno

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tramite un messaggio pubblicato sul proprio canale Instagram, il conduttore Paolo Bonolis ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con l’agenzia “Arcobaleno Tre” di Lucio Presta: l’agente ha però deciso di rispondere a Bonolis, lanciando un attacco neanche troppo velato alla ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli.

L’annuncio di Paolo Bonolis su Arcobaleno Tre

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre’. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”.

Con questo breve messaggio, postato sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di oggi – mercoledì 8 gennaio 2025 – il conduttore Paolo Bonolis ha annunciato l’interruzione della collaborazione professionale con l’agenzia Arcobaleno Tre.

Fonte foto: ANSA Paolo Bonolis, conduttore che ha annunciato sui propri canali social l’addio all’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta

Arcobaleno Tre ha al momento ancora Paolo Bonolis tra le fila degli artisti sponsorizzati sul proprio sito, insieme ad altri grandi nomi dello spettacolo come Roberto Benigni, Checco Zalone, Antonella Clerici o Simona Ventura, ma l’impressione è che a breve il suo profilo verrà eliminato, vista anche la risposta ricevuta dal titolare dell’agenzia.

La risposta dell’agente Lucio Presta

Come ormai avviene ai giorni nostri, la piazza pubblica sulla quale tutto avviene è formata dai social. Così, tra le tante reazioni di colleghi e fan presenti sotto il post di Paolo Bonolis, spunta anche quello del “diretto interessato”.

Lucio Presta, imprenditore, produttore e titolare principale della Arcobaleno Tre (insieme, tra gli altri, a Paola Perego) ha difetto espresso la sua opinione sull’annuncio di Paolo Bonolis direttamente rispondendo sui social.

“Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!” ha scritto Lucio Presta in risposta a Bonolis.

Il riferimento di Lucio Presta

Neanche troppo velatamente, il commento di Luico Presta sembra far riferimento a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, tutt’ora in buoni rapporti con il conduttore.

Come se non bastasse, già nella giornata di ieri Presta aveva postato nelle sue storie un messaggio che pare più chiaro rileggendolo oggi: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”.

Bonolis non ha però risposto al commento di Presta, preferendo forse mantenere un profilo basso. Il tutto, a pochi mesi di distanza dalla rottura tra Presta e Amadeus, non conclusasi nel migliore dei modi.