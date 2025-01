Omicidio a Cisliano, giovane trovato morto in strada: è il secondo caso, si indaga nel mondo dello spaccio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un 25enne è stato trovato senza vita in strada, a Cisliano, nel Milanese. L’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, presentava ferite da arma da fuoco. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine ipotizzano un legame con lo spaccio di droga. L’omicidio è il secondo in pochi giorni nella zona, dopo quello di un pusher trovato morto il 26 dicembre.

Omicidio a Cisliano

La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 21 di sabato 4 gennaio, quando il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in via Regina Elena, una zona periferica di Cisliano, fuori dal centro abitato.

La vittima, un 25enne, presentava evidenti ferite da arma da fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, un’ambulanza e un’automedica, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Omicidio in strada a Cisiliano: ipotesi caso legato al mondo della droga

La posizione in cui è stato trovato, isolata ma visibile, lascia supporre che il corpo sia stato abbandonato intenzionalmente per essere ritrovato rapidamente. Si attendono nuove informazioni da parte degli agenti.

Cosa è successo: ipotesi spaccio

Gli investigatori non escludono che l’omicidio sia collegato a dinamiche di spaccio di droga, una pista che sembra rafforzarsi per via della modalità dell’omicidio e del contesto.

La vittima potrebbe essere stata coinvolta in ambienti legati alla vendita di stupefacenti, ma al momento le autorità stanno cercando ulteriori conferme. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che stanno indagando sul caso, non escludono altre piste, ma la connessione con il narcotraffico sembra la più plausibile.

Inizio anno difficile

Il ritrovamento del corpo del 25enne è il secondo omicidio avvenuto in pochi giorni nella stessa area del Milanese. Il 26 dicembre, infatti, un altro uomo, un pusher, era stato trovato senza vita nelle campagne tra Pogliano Milanese, Vanzago e Arluno, non molto distanti da Cisliano.

Gli omicidi sembrano avere caratteristiche simili e suggeriscono una possibile escalation di violenza legata al mondo dello spaccio.

La fine dello scorso anno e l’inizio del nuovo sono segnati da una scia di sangue: dal caso Lookman a Bergamo fino a sparatorie e incidenti.