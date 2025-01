Papa Francesco nega il diritto all'aborto con parole durissime: "Inaccettabile, contraddice quello alla vita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Papa Francesco ha usato parole durissime per negare il diritto all’aborto, che il Pontefice ha definito “inaccettabile“. Secondo Bergoglio, il diritto a sottoporsi a questa pratica contraddirebbe i diritti umani e, in particolare, quello alla vita. “Tutta la vita va protetta”, ha aggiunto Papa Francesco nel suo discorso al Corpo diplomatico.

Cosa ha detto Papa Francesco sul diritto all’aborto

In un discorso al Corpo diplomatico (letto per la quasi totalità da monsignor Ciampanelli), Papa Francesco ha definito “inaccettabile” parlare di un cosiddetto “diritto all’aborto”, che “contraddice i diritti umani, in particolare il diritto alla vita”.

Il Pontefice ha aggiunto: “Tutta la vita va protetta, in ogni suo momento, dal concepimento alla morte naturale, perché nessun bambino è un errore o è colpevole di esistere, così come nessun anziano o malato può essere privato di speranza e scartato”.

Fonte foto: ANSA

Le precedente dichiarazioni di Papa Francesco sull’aborto

Già in passato, Papa Francesco era stato molto duro sulla questione dell’aborto, negando ogni diritto in tal senso.

Lo scorso mese di settembre, rispondendo a una domanda su questo tema in occasione di una conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma, il Pontefice aveva detto: “Un aborto è un omicidio, si uccide un essere umano“. E poi: “I medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, sicari“.

Secondo Papa Francesco, “su questo non si può discutere”, perché “la scienza ti dice che al mese del concepimento ci sono già tutti gli organi” e, quindi, “si uccide un essere umano”.

Bergoglio ha anche detto: “Le donne hanno diritto alla vita, la vita loro e la vita dei figli”.

La precisazione di Papa Francesco sui metodi contraccettivi

L’atteggiamento di totale chiusura mostrato da Papa Francesco nei confronti dell’aborto non è riservato dal Pontefice ai metodi contraccettivi.

Nella stessa conferenza stampa in cui ha definito “un omicidio” l’aborto e “sicari” i medici che si prestano a questa pratica, Bergoglio ha infatti detto: “Un’altra cosa sono i metodi anticoncettivi. Sono un’altra cosa. Non bisogna confondere”.