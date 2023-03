Achille Lauro all'Onu per parlare agli studenti: cosa ha detto il cantante e perché è stato invitato

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Achille Lauro calca un palco insolito, quello delle Nazioni Unite. Davanti a una platea di studenti internazionali il cantante ha tenuto un discorso sulla musica e sul suo nuovo progetto nelle scuole, in occasione dell’iniziativa promossa per la prima volta dall’Onu, dal titolo “Le arti per la cittadinanza globale”. Perché è stato scelto e cosa ha detto al pubblico.

Il discorso alla platea

‘Insegnante’ per un giorno, Achille Lauro ha parlato di educazione alla cittadinanza globale, come ospite speciale dell’inedita iniziativa dell’Onu.

Fonte foto: ANSA Achille Lauro nella sua partecipazione come ospite all’ultima edizione del festival di Sanremo

“Credo moltissimo nei giovani e so che possono veramente cambiare il mondo, è anche grazie a loro che sono arrivato fino a qui” ha detto l’artista ad apertura del suo discorso.

Uno speech dedicato al ruolo della musica, un mezzo in grado di unire le popolazioni e favorire la cooperazione.

“E’ stato un grande onore per me varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell’Onu, un luogo così importante e simbolico per la pace e le relazioni internazionali e poter parlare di musica come forma d’arte che unisce i popoli di fronte a studenti provenienti da tutto il mondo” ha detto l’artista, ospite dell’evento organizzato dalle Nazioni Unite.

“Spero veramente che a tutti i ragazzi sia rimasto qualcosa dentro” è poi l’augurio che Lauro si fa, invitando i centinaia di ragazzi presenti a inseguire le proprie passioni, che si tratti di musica o di altro.

Il progetto nelle scuole

Davanti ai ragazzi e ai diplomatici, Lauro ha poi parlato del proprio progetto ‘Achille Lauro nelle scuole’, che lo ha reso l’interlocutore ideale della platea di studenti.

Dedicato agli allievi degli istituti superiori italiani di Milano e Roma, il progetto consiste in una serie di lezioni-performance tra i banchi di scuola.

“Sono enormemente fiero del progetto che ho portato avanti nelle scuole italiane nei mesi scorsi – ha detto al pubblico – dove ho testimoniato la mia passione autentica per la musica che è diventata anche una professione con l’obiettivo di essere d’aiuto a chi ha ancora davanti il proprio futuro e si trova a intraprendere una scelta di vita così importante”.

L’idea alla base del progetto, realizzato insieme a H-Farm e con il supporto di Amazone Code.org, è, infatti quella di stimolare i ragazzi a immaginare il proprio futuro e a cimentarsi con linguaggi creativi e innovativi.

Gli studenti e le studentesse delle scuole di tutta Italia hanno potuto prendere parte virtualmente all’iniziativa componendo una ‘lettera al futuro’, con parole, video, musica, effetti speciali e animazioni.

A Milano, il 30 marzo, verranno poi annunciati gli studenti vincitori del progetto.

In cosa consiste l’evento dell’Onu

Il Global Citizens Model United Nations (Gcmun), in corso a New York per tutto il mese di marzo, è un evento dedicato alla scoperta delle dinamiche dell’Onu, attraverso simulazioni di progetti reali, a cui possono prendere parte oltre 5mila studenti provenienti da tutto il mondo.

Per la prima volta quest’anno, è stato dato spazio anche al “Gcmun Talks’ The Arts for Global Citizenship” un evento inedito al Palazzo di Vetro, sull’educazione alla cittadinanza globale attraverso i diversi linguaggi dell’arte.