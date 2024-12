Affari Tuoi con Stefano De Martino vola negli ascolti tv, ma il record clamoroso resta di Amadeus

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha registrato un record stagionale nella puntata del 12 dicembre con 6.005.000 spettatori e uno share del 28,2%. Il programma di Rai1 è il più visto nella fascia dell’access prime time, superando nettamente Striscia la Notizia. Tuttavia, il record assoluto di ascolti resta quello di Amadeus, che nel marzo 2024 aveva toccato punte di oltre 8 milioni di spettatori.

Affari Tuoi vola con Stefano De Martino

Il 2024 si è rivelato un anno di grande successo per Stefano De Martino, che ha portato una ventata di freschezza e modernità ad Affari Tuoi.

Con la sua conduzione, il programma ha non solo mantenuto il pubblico storico, ma ne ha conquistato di nuovo, rafforzando il primato nella fascia serale. La puntata del 12 dicembre ha segnato il miglior risultato stagionale, confermando De Martino come un conduttore di punta per Rai1.

Il successo di De Martino ha messo in crisi la concorrenza: Striscia la Notizia, su Canale 5, si è fermata al 13,6% di share, e Pier Silvio Berlusconi ha parlato di un “momento faticoso” per il tg satirico.

In risposta, Mediaset starebbe pensando di puntare su format storici come La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti per contrastare il predominio di Rai1.

Il record storico di Amadeus

Nonostante i successi di Stefano De Martino, il record assoluto di Affari Tuoi resta legato al nome di Amadeus.

La puntata del 18 marzo 2024 aveva registrato ascolti clamorosi: 8.307.000 spettatori e un picco di share del 38,3%.

L’AD Rai Roberto Sergio aveva lodato Amadeus per la sua capacità unica di valorizzare il format, rendendolo un mix perfetto tra gioco e narrazione delle storie dei concorrenti.

Sotto la conduzione di Amadeus, il programma aveva visto una crescita notevole rispetto al 2023, confermandosi un pilastro del palinsesto di Rai1. I dati di quel periodo restano ancora oggi un traguardo difficile da superare.

Il futuro di De Martino in Rai

Con risultati così positivi, Stefano De Martino sembra destinato a consolidare il suo ruolo in Rai1.

Tra le voci più insistenti, si ipotizza una sua partecipazione al Festival di Sanremo, magari come ospite o co-conduttore al fianco di Carlo Conti.