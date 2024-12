Mara Venier e l'annuncio a sorpresa su Domenica In, la conduttrice spiazza Vespa: "Ti do questo grande scoop"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È dal 1993 che, con qualche tira e molla, Mara Venier è alla conduzione della popolare trasmissione Rai Domenica In. Lo scorso settembre, e non era la prima volta, aveva affermato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione. Intervistata da Bruno Vespa, però, ha fatto ancora una volta un passo indietro: “Se mi chiedono di restare, resto”.

La rivelazione a Bruno Vespa

Nella serata di venerdì 13 dicembre, Mara Venier è stata ospite di Bruno Vespa nella trasmissione Cinque Minuti.

Il giornalista non ha potuto esimersi dalla domanda di rito: “16 edizioni di Domenica In e anche quest’anno dici che sarà l’ultima, ma lo dici ogni anno Mara”.

Fonte foto: ANSA Mara Venier e Bruno Vespa negli studi di Domenica In

Vespa ha commentato: “Ma quale ultima, non scherziamo”. E a quel punto la storica conduttrice Rai ha ritrattato ciò che negli ultimi mesi aveva più volte ribadito.

“Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop”: ha affermato Venier, seppur pochi mesi prima aveva annunciato che quella di quest’anno sarebbe stata la sua ultima edizione.

“Tanto se lo dico nessuno ci crede” ha concluso la cosiddetta zia Mara. Con un ironico “infatti” di Bruno Vespa.

Mara Venier lascia o non lascia Domenica In?

È parecchio tempo ormai che Mara Venier annuncia la sua imminente uscita dal salotto di Domenica In, per poi tornarci sempre.

A settembre, a pochi giorni dall’inizio del suo 16esimo anno alla conduzione del programma aveva annunciato che sarebbe stato l’ultimo.

“Avevo deciso di non farla più – aveva raccontato al Corriere della Sera – ma non so dire di no”.

Eppure, anche durante la prima puntata aveva ribadito il concetto: “Questa sarà davvero l’ultima, lo so lo dico da sei anni, stavolta giuro è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa”.

E chissà se, anche questa volta, questa promessa sarà infranta.

Da 16 anni la regina della domenica Rai

Mara Venier detiene il record del maggior numero di edizioni di Domenica In condotte, seguita da Pippo Baudo con due annualità in meno della collega.

La conduttrice arrivò al salotto domenicale agli inizi degli anni ’90, era il periodo d’oro della trasmissione che, qualche tempo dopo, iniziò a traballare negli ascolti.

A metà anni ‘2000 Venier fu infatti allontanata dalla Rai: “Mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia” raccontò al Fatto Quotidiano.

Poi, il ritorno, con la direzione che, nel 2018, la ricontatta con l’obiettivo di risollevare le sorti di Domenica In, il che è effettivamente avvenuto dopo il ritorno di Mara.