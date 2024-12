La Svezia si prepara a una possibile guerra: 30.000 tombe da predisporre, opuscoli d’emergenza per i cittadini

La Chiesa di Svezia a Goteborg è stata incaricata dall’Agenzia nazionale per le emergenze civili (Msb) di prepararsi alla possibilità di seppellire fino a 30.000 soldati in caso di guerra o di un grave disastro. Il governo considera sempre più concreto uno scontro con la Russia, spingendo le autorità a preparare terreni per tombe e distribuire opuscoli informativi per i cittadini, con istruzioni per affrontare scenari di crisi.

La Svezia prepara le tombe per la guerra

Come riporta il Nordic Times, la Msb ha chiesto alla città di Goteborg di predisporre dieci ettari di terreno per seppellire i caduti in caso di guerra.

La responsabile dei cimiteri della Chiesa luterana, Katarina Evenseth, ha spiegato: “Dobbiamo essere pronti a seppellire soldati caduti. È una novità per noi prepararci a questa eventualità”.

Fonte foto: iStock

La Svezia teme una guerra imminente

Le tombe dovranno permettere il trasferimento delle salme nelle città d’origine una volta terminato il conflitto.

La Msb ha indicato che la capacità richiesta dovrebbe coprire fino al 5% della popolazione, riflettendo la serietà con cui le autorità stanno affrontando il peggioramento della sicurezza nel Nord Europa.

Opuscoli per affrontare le emergenze

Milioni di opuscoli sono stati distribuiti alle famiglie svedesi, contenenti istruzioni pratiche su scorte alimentari, gestione delle risorse e comportamenti da adottare in situazioni di crisi.

Intitolato “Se scoppia una crisi o una guerra”, il documento mette in evidenza il peggioramento della situazione geopolitica, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il ministro della difesa civile, Carl-Oskar Bohlin, ha dichiarato: “Viviamo in tempi incerti. La nuova brochure è uno strumento importante per chiarire il ruolo dell’individuo nella difesa totale”.

Tra le frasi emblematiche, la più iconica è: “Se la Svezia viene attaccata, non ci arrenderemo mai”.

Collaborazione con i paesi nordici

Non solo la Svezia ma anche Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno avviato iniziative simili. La Norvegia ha aggiornato i propri opuscoli per includere misure contro disastri naturali e cyber-attacchi, mentre la Finlandia ha diffuso una versione digitale.

La direttrice della protezione civile svedese, Charlotte Petri Gornitzka, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Abbiamo imparato molto dalla guerra in Ucraina, dove la popolazione civile è stata presa di mira. Essere preparati è fondamentale”.