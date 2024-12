Torna Fantasanremo nel 2025 con nuove regole per squadre, formazione e capitano: cosa cambia per chi gioca

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Fantasanremo torna nel 2025. L’annuncio arriva a pochi mesi dal Festival di Sanremo, che si terrà a febbraio al Teatro Ariston, con Carlo Conti nel ruolo di presentatore e direttore artistico. Tra le principali modifiche: squadre più ampie, regole rinnovate per il capitano e una gestione più dinamica della formazione.

Fantasanremo 2025: le novità

Gli ideatori del gioco Fantansaremo avvertono: “Non modificare la formazione potrebbe non essere la scelta più saggia”.

Con 30 artisti in gara, la gestione delle squadre andava rivista, da qui la decisione.

Il team del Fantasanremo ha dichiarato: “Avevamo promesso un rinnovamento e queste sono solo le prime novità. Ci saranno altre sorprese”, lasciando intendere che l’edizione 2025 potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.

Cosa cambia per chi gioca

L’edizione Fantasanremo 2025 introduce diverse modifiche al regolamento. Le squadre non saranno più composte da 5 artisti ma da 7, con 5 titolari e 2 riserve. I fantallenatori potranno gestire la formazione in modo più flessibile, modificandola quotidianamente durante il Festival, dalle 8 alle 20, per ottimizzare i punti.

Un altro cambiamento riguarda il ruolo del capitano: non raddoppierà più i punti della serata finale ma moltiplicherà quelli relativi ai piazzamenti in top 5 per ogni serata, oltre ai bonus e malus del piazzamento in classifica generale.

Infine, il budget a disposizione dei giocatori, espresso in “baudi”, rimane invariato a 100, ma i costi degli artisti saranno ridotti per consentire la formazione delle nuove squadre allargate.

Sanremo 2025: data, co-conduttori e cantanti

Il Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio, vedrà Carlo Conti affiancato da Alessandro Cattelan nella serata finale.

Ancora misteriosi, invece, i nomi dei co-conduttori delle altre serate, anche se alcune indiscrezioni puntano su Geppi Cucciari, Selvaggia Lucarelli, Alessandro Gassmann e Claudio Pandolfi.

Mentre i cantanti in gara sono stati annunciati. Tra i nomi più attesi Achille Lauro, Noemi, Elodie, Massimo Ranieri e tanti altri.