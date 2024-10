Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani e il Dopofestival, l'annuncio di Carlo Conti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarà Alessandro Cattelan a condurre Sanremo Giovani, il talent per le nuove proposte di Sanremo 2025 che andrà in onda tra novembre e dicembre su Rai2. Ad annunciarlo in diretta al Tg1 è stato il direttore artistico del festival, Carlo Conti. Non solo, Cattelan sarà anche il conduttore del Dopofestival.

Sanremo 2025, l’annuncio di Carlo Conti

L’annuncio di Carlo Conti è arrivato nella serata di martedì 8 ottobre durante l’edizione serale del Tg1.

“Sarà Alessandro Cattelan a condurre i 5 appuntamenti di Sanremo Giovani a novembre e dicembre su Rai2 e i 4 del Dopofestival a febbraio su Rai1″, ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025.

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo Giovani e Dopofestival

Dopo aver presentato diverse edizioni di X-Factor, Alessandro Cattelan sarà quindi il conduttore Sanremo Giovani, un vero e proprio talent per le nuove proposte che puntano a salire sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025.

Il programma andrà in onda in seconda serata su Rai2, cinque appuntamenti dal 12 novembre al 10 dicembre. Il 18 dicembre su Rai1 ci sarà poi la finale.

Sanremo Giovani racconterà le sfide e il percorso dei giovani artisti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco della prossima edizione del Festival.

Alessandro Cattelan inoltre sarà alla guida del Dopofestival, il tradizionale show notturno alla fine di ogni puntata di Sanremo, dall’11 al 14 febbraio 2025.

Notizia in aggiornamento