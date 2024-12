Il nuovo codice della strada fa scattare decine di multe, dai monopattini in città ai primi alcolock

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’applicazione del nuovo codice della strada ha fatto scattare decine di multe in tutta Italia dopo la sua approvazione. Moltissime i persone fermate in monopattino nelle città, mentre sulle auto delle persone trovate in stato di ebrezza sono stati installati i primi dispositivi per verificare il tasso alcolico, i cosiddetti alcolock.

Multe in tutta Italia per il nuovo codice della strada

Il nuovo codice della strada, voluto fortemente dal ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è stato applicato a partire dalla mattinata del 14 dicembre in tutta Italia.

Forze dell’ordine e vigili urbani hanno iniziato quindi a sanzionare i primi automobilisti e utenti della strada che hanno violato le norme approvate dal Parlamento durante la settimana.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini

Diversi ritiri brevi della patente per utilizzo del cellulare, casistica in cui è rientrato il primo verbale a Napoli, mentre a Firenze e a Milano sono stati multati anche i primi conducenti di monopattini.

Monopattini fermati nelle città

Proprio i monopattini sono stati al centro degli interventi previsti nel nuovo codice della strada. Oltre a essere banditi da piste ciclabili, zone pedonali e strade extraurbane, i conducenti devono ora rispettare molte nuove norme.

Il mezzo deve avere una targa, anche soltanto adesiva, e un’assicurazione che assicuri pagamenti in caso di danni. Inoltre chi viaggia sul monopattino, rigorosamente una persona per mezzo, deve indossare il casco.

A Firenze la polizia locale ha fermato sei conducenti di monopattini che non rispettavano queste norme, mentre ben 15 persone hanno ricevuto una multa nella città di Milano.

Primi alcolock installati

A Verona invece è stata applicata la prima sanzione che riguarda la guida in stato di ebrezza. Tra le nuove punizioni previste per questa violazione del codice della strada, c’è anche l’installazione dell’alcolock.

Nella città veneta un automobilista avrebbe urtato alcune vetture ferme in sosta, danneggiandole. La polizia locale lo ha fermato riscontrando un tasso alcolico di 1,90 grammi per litro.

Per questa ragione ha ordinato che sull’automobile venga installato uno dispositivo che permetta di avviare il motore solo dopo che, tramite un test simile a quello del palloncino, si sia accertato che il conducente abbia un tasso alcolico pari a zero.