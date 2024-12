Chi è la "pescivendola più bella d'Italia" star di TikTok e braccata da Le Iene: le accuse a Carmela Febbraro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carmela Febbraro, ribattezzata “la pescivendola più bella d’Italia” e vera star di TikTok e Instagram, è stata accusata insieme al marito Luigi di maltrattamenti di animali e braccata dal programma tv Le Iene in seguito alla denuncia. Dopo che il profilo social è stato chiuso, la coppia ha difeso il proprio operato e criticato le accuse degli animalisti.

Chi è Carmela Febbraro, la pescivendola più bella d’Italia

Donna Carmela e suo marito Luigi Febbraro sono i titolari della pescheria Ittica Febbraro a Casoria, vicino Napoli. La coppia è molto nota sui social, in particolare Carmela, nota come la “pescivendola più bella d’Italia”.

Di recente il loro progetto digital ha avuto però una battuta d’arresto, a causa di alcuni video in cui la donna è stata accusata di maltrattare dei polpi, una vicenda finita con una denuncia, l’intervento delle autorità e la chiusura del profilo sulla piattaforma TikTok.

L’accusa di maltrattamenti

A denunciare il possibile illecito è Enrico Rizzi, un attivista che ha richiesto alla Procura di sequestrare l’attività dei Febbraro in via preventiva, dopo aver visto con sgomento il contenuto sui social.

Come riporta Repubblica, secondo Rizzi i due promuovevano il proprio operato “sfruttando, umiliando e maltrattando in maniera davvero disumana dei poveri animali vivi come se fossero degli oggetti”. I polpi sarebbero stati costretti a sofferenze inutili, in violazione della legge a tutela degli animali.

Dopo aver appreso con soddisfazione la notizia della chiusura del profilo su TikTok, Rizzi ha aggiunto di aver denunciato i Febbraro anche per possibili illeciti in materia igienico sanitaria.

Alla riapertura del profilo su TikTok, Carmela Febbraro ha iniziato a pubblicare video di tono diverso, nel chiaro intento di difendersi, come quello in cui si mostra con un cane e afferma di non essere una persona che maltratta gli animali.

La replica di Carmela e Luigi Febbraro

La coppia ha dovuto fronteggiare poi l’incursione della troupe de Le Iene e si è difesa contattando le autorità. “Abbiamo chiamato le forze dell’ordine perché ci impedivano di lavorare” ha spiegato Luigi Febbraro, che ha aggiunto di valutare azioni legali.

“Siamo profondamente amareggiati e temiamo che il servizio opererà tagli sulla nostra legittima difesa.” Febbraro ha aggiunto che il loro lavoro viene svolto con passione e amore verso gli animali, che non vengono maltrattati.

“Evidentemente il successo dei video su TikTok, video nei quali mia moglie si limita a mostrare il pesce in vendita, avrà dato molto nell’occhio” ha sostenuto Febbraro, per il quale l’attacco di Rizzi è stato spropositato. “Che dire, allora, delle pescherie pugliesi in cui i polpi vengono battuti e percossi vivi?”