Luna Piena Fredda visibile domenica 15 dicembre, cos'è e a che ora vederla in Italia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In Italia splende la Luna Piena Fredda che è protagonista nei nostri cieli in questo fine settimana. Si tratta dell’ultima Luna Piena dell’anno e tocca il plenilunio alle 10 e 02 del 15 dicembre, quando la Luna però risulta invisibile poiché ancora al di sotto dell’orizzonte. Sorgerà attorno alle 16 e 20 e rimarrà visibile fino all’alba.

Ecco in Italia la Luna Piena Fredda

Sebbene l’orario esatto del plenilunio è atteso alle 10:02 del mattino, per vedere la Luna Piena Fredda servirà aspettare il tramonto, previsto intorno alle 16 e 20 del 15 dicembre. Allora, a Nord Est, sorgerà tra le costellazioni di Auriga, Gemelli, Orione e Toro.

Sarà accompagnata anche da Giove che, grazie a essa, risulterà più brillante, e da Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro. La luna piena di dicembre emergerà‌ proprio nella costellazione del Toro, ‍posizionandosi vicino alle corna di questo segno zodiacale e di fianco all’Auriga. L’evento celeste saluterà quindi i nostri cieli tra la notte del 15 e la mattina del 16 dicembre. Come ricordato dalla Nasa, però, il disco lunare appare pieno ai nostri occhi per circa tre giorni, motivo per cui essa è in realtà già ben visibile dalla sera del 14 dicembre e lo sarà anche la notte del 16, a patto che le condizioni meteo lo rendano possibile.

Fonte foto: ANSA Il nome della Luna Piena Fredda si deve alle antiche tribù dei nativi americani

Perché si chiama “Fredda”

Tale luna è detta “Fredda” in ossequio alla tradizione dei nativi americani Mohawk, come riporta Almanac.com. Evidente anche il riferimento alle temperature del mese di dicembre, chiaramente rigide, nel quale compare.

Non si tratta però della sua unica denominazione. Varie tribù infatti le hanno affibbiato nomi diversi: per i Mohicani era “Luna della Lunga Notte”, in quanto si verifica a ridosso del solstizio d’inverno; per i Cherokee era la “Luna di Neve”, mentre altre tribù la definivano “Luna degli Alberi Gelati” o “Luna Creatrice dell’Inverno”. È stata chiamata anche “Luna Piena di Yule”.

Opportuno ricordare anche come i nomi comuni delle lune piene non abbiano valenza scientifica in quanto si tratta perlopiù di nomi legati alla tradizione dei nativi americani. Questi infatti non utilizzavano il calendario gregoriano ma quelle lunare e, attraverso le varie fasi, scandivano le proprie stagioni.

Quando le prossime lune piene

Non servirà poi tanto per godersi le prossime lune piene che arriveranno già all’inizio del 2025, questo il calendario completo dei pleniluni.

13 gennaio 2025;

12 febbraio 2025;

14 marzo 2025;

13 aprile 2025;

12 maggio 2025;

11 giugno 2025;

10 luglio 2025;

9 agosto 2025;

7 settembre 2025;

7 ottobre 2025;

5 novembre 2025;

4 dicembre 2025.

Sarà un periodo denso di fenomeni astronomici. Prima della fine dell’anno infatti è attesa una congiunzione astrale tra Luna e Marte (in programma mercoledì 18) e tre correnti meteoriche: Lincidi (20 dicembre), Ursidi (20 dicembre) e theta Geminidi (25 dicembre).

Infine ci sarà il secondo novilunio (Luna Nuova) del mese, la cosiddetta “Luna Nera” che arriverà il 30 dicembre alle 23:27.