Accoltellato 22enne a Dueville vicino Vicenza, è ricoverato in gravi condizioni: ipotesi lite in famiglia

Una lite in famiglia finita con l’accoltellamento di un ragazzo di 22 anni. È l’ipotesi elaborata intorno alla vicenda che questa mattina ha scosso la comunità di Dueville, piccolo Comune in provincia di Vicenza. Il giovane, secondo quanto emerso, è stato ricoverato in gravi condizioni.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 9.30 di domenica 25 febbraio all’interno di un’abitazione di Dueville, piccolo Comune di circa 14mila abitanti della provincia di Vicenza.

Stando a quanto emerso, pare che tutto sia partito da una lite in famiglia, poi degenerata in un accoltellamento ai danni di un 22enne.

Dueville, il Comune in provincia di Vicenza, dove si è consumata la vicenda

A lanciare l’allarme, fa sapere l’agenzia di stampa ‘Ansa‘, sarebbero stati i vicini di casa che avrebbero così allertato i soccorsi.

I carabinieri hanno fermato una persona

Il giovane, in base a quanto riportato dal ‘Giornale di Vicenza‘, sarebbe stato accoltellato all’addome. I soccorritori del Suem, arrivati sul posto, avrebbero provveduto a stabilizzare il ragazzo che adesso si trova nell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Stando alle informazioni trapelate, pare che il 22enne sia in gravi condizioni. Intanto sul posto sarebbero intervenuto anche i carabinieri che starebbero cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Come anticipato, pare che tutto abbia avuto inizio da una lite in famiglia. Il ‘Giornale di Vicenza‘ scrive che ci sarebbe già un fermato nei cui confronti è possibile si proceda per tentato omicidio vista la gravità delle ferite riportate dal giovane.

Un altro accoltellamento qualche giorno prima vicino Monza

Solo pochi giorni fa un altro caso di accoltellamento si è verificato vicino Monza. Niente a che fare però con una lite in famiglia. In questo caso, infatti, un uomo di 40 anni è stato accoltellato in una zona di campagna di Carpiano, dopo un tentativo di rapina.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 22 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo stesse passeggiando nella zona rurale a sud di Milano, quando sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un soggetto ignoto.

L’aggressore, infatti, avrebbe tentato di rapinarlo e lo avrebbe poi colpito con una lama. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.