Accoltellato in strada a Carpiano vicino Monza durante una rapina: 40enne gravemente ferito, caccia al ladro

Un uomo di 40 anni è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato accoltellato in seguito a un tentativo di rapina a Carpiano. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 22 febbraio: l’uomo stava passeggiando nella zona rurale a sud di Milano, quando sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un soggetto ignoto, che avrebbe tentato di rapinarlo e lo avrebbe poi colpito con una lama. Mentre il 40enne ora versa in gravissime condizioni in ospedale, è scattata la caccia all’uomo responsabile dell’attacco, al momento ancora sconosciuto.

Tentata rapina a Carpiano: uomo accoltellato, elitrasportato a Monza

L’aggressione si sarebbe verificata intorno alle ore 10 di giovedì 22 febbraio. Il 40enne si trovava in una zona di campagna, in via Cascina Bruciata a Carpiano, dove è stato vittima del tentativo di rapina.

In base alle prime informazioni, frutto delle indagini operate dai carabinieri della compagnia di San Donato, intervenuti nel luogo dell’episodio, la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo, che gli avrebbe intimato di consegnargli il portafogli.

L’episodio è avvenuto a Carpiano, nella hinterland sud di Milano

Probabilmente in risposta al rifiuto da parte del 40enne, l’aggressore lo avrebbe quindi colpito con una coltellata all’addome, appena prima di dileguarsi.

Il trasporto in ospedale a Monza

Come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 40enne è apparso subito in condizioni critiche, motivo per il quale la centrale operativa del 118 ha allertato immediatamente un elisoccorso, in aggiunta ad un’ambulanza della Croce bianca di Melegnano.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sarebbe gravissimo anche se non è ancora chiaro se rischi o meno la vita.

I carabinieri di San Donato Milanese, sul posto per i rilievi del caso, indagano sull’accaduto e sono incaricati di appurare la dinamica dell’aggressione. Immediata è partita la caccia all’uomo che ha aggredito il 40enne, con la sua identità ancora sconosciuta.

Un altro caso di accoltellamento a Milano

Solo due giorni prima, un altro episodio di accoltellamento si era verificato a Chinatown a Milano, vittima un ragazzo di 15 anni di origini egiziane. Lo scontro era avvenuto nel primo pomeriggio in via Canonica, con il giovanissimo colpito da un fendente sotto l’ascella destra.

Mentre nelle fasi iniziali le condizioni del ragazzo erano sembrate molto gravi, con il passare delle ore la situazione è rientrata e il 15enne era stato ricoverato in ospedale in codice giallo. Restano ancora da chiarire i dettagli della vicenda, con la polizia ad analizzare le possibili ragioni dell’episodio, alle prese inoltre con le ricerche dell’aggressore, anche in questo caso datosi alla macchia.