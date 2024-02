Ragazzo 15enne accoltellato a Chinatown in via Canonica a Milano: trasportato all'ospedale Niguarda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in strada nel primo pomeriggio a Milano, a Chinatown. Soccorso e trasportato all’ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riporta Ansa, tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi martedì 20 febbraio, verso le 14.30, in via Canonica a Milano, ai margini del quartiere di via Paolo Sarpi, cuore di Chinatown.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane è stato colpito con un coltellata nei pressi di una fermata dell’autobus, in circostanze ancora da chiarire.

L'accoltellamento è avvenuto in via Canonica, nel centro di Milano

15enne ferito trasportato in ospedale

Il 15enne, di origine egiziana, è stato raggiunto da un fendente sotto l’ascella destra. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita.

Le condizioni del giovane in un primo momento erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. La ferita invece è risultata meno grave, il 15enne è stato stabilizzato e portato al pronto soccorso.

Le indagini

Ancora tutto da chiarire cosa sia successo, la polizia è intervenuta sul posto per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e risalire all’identità di chi ha sferrato la coltellata.

Sul luogo del ferimento, stando a quanto riferito da Areu, era presente anche un altro ragazzo, un 19enne anch’egli straniero, che però ha rifiutato le cure dei sanitari.

Non è chiaro se sia lui l’aggressore o se sia rimasto coinvolto nell’episodio in altro modo.