A Paderno del Grappa trovato cadavere con profonde ferite da taglio: giallo nel Trevigiano

Giallo a Pieve del Grappa, in località Paderno. Nella mattinata di domenica 21 gennaio 2024, in una zona boschiva del comune trevigiano, è stato trovato il cadavere di un uomo di origini straniere.

Pieve del Grappa, trovato cadavere con profonde ferite da taglio

La salma, secondo i primi rilievi, appartiene a un uomo di circa 40 anni.

Sul corpo della vittima sarebbero state trovate delle profonde ferite da taglio. Un dettaglio che spinge a credere che si sia innanzi a un caso di omicidio.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto del macabro ritrovamento si sono precipitati i carabinieri del Comando provinciale di Treviso.

Gli uomini dell’Arma hanno subito avviato le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata vista l’ultima volta nella serata di ieri, nel locale in cui lavorava.

A fine turno non ha però più fatto ritorno a casa e di lui non si è più saputo nulla fino a quando non è stato trovato il suo cadavere.

I familiari hanno dato l’allarme ai carabinieri domenica mattina. A distanza di poche ore è stato rintracciato il corpo senza vita.

L’agguato a Napoli: morto 50enne

Altro caso di cronaca nera delle ultime ore riguarda la morte, a Napoli, di un uomo di 50 anni.

La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è deceduta nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024.

Nel capoluogo campano, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella sua abitazione.

Per sfuggire ai suoi killer, avrebbe tentato di scappare dall’agguato lanciandosi dal balcone. La caduta gli è stata fatale.