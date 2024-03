20enne si butta da un tetto nel piacentino ma un carabiniere si getta per attutirne la caduta e lo salva

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Salvo il giovane 20enne con problemi psichici che si è buttato da un tetto alto oltre 6 metri a Bobbio, in provincia di Piacenza. È stato un carabiniere, il maresciallo Gabriele Renna, a salvarlo, gettandosi nella traiettoria del volo per attutirne la caduta con il proprio corpo.

20enne si butta dal tetto, il carabiniere lo salva

Attorno alle 12.30 della mattina di sabato 16 febbraio, ai carabinieri di Bobbio, in provincia di Piacenza, è stata segnalata la presenza di un giovane sul tetto di un palazzo alto circa sei metri.

Arrivate le forze dell’ordine sul posto, uno dei militari ha provato a salire sul tetto, a quel punto il ragazzo, con problemi psichici e forse alterato dall’alcol, si è gettato nel vuoto.

Fonte foto: ANSA L’episodio è avvenuto a Bobbio, in provincia di Piacenza

Non è chiaro se la caduta sia stata volontaria o causata dallo stato di confusione nel quale versava il ragazzo.

Il carabiniere comandante della stazione del paese si è allora inserito nella traiettoria del volo, piegandosi di schiena per attutire con il proprio corpo la caduta del giovane.

Nell’impatto sono entrambi finiti stesi sul suolo, il carabiniere è illeso.

Il giovane, di 20 anni, ha riportato diverse ferite e traumi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, non risulta in pericolo di vita.

Le parole del carabiniere eroe

Si chiama Gabriele Renna il maresciallo autore del salvataggio.

Alla testa locale Piacenza24, il militare ha definito “emozionante” il momento in cui è stato ringraziato dal giovane:

Sono rimasto emozionato perché, quando è stato caricato in ambulanza prima di partire ha ringraziato tutti e si è ricordato persino del mio nome.

Renna ha raccontato che, quando ha visto il ragazzo scivolare, gli “è venuto istintivo cercare di attutire la sua caduta”.

Adesso il maresciallo, che pensa di non “aver fatto nulla di particolare”, spera di “avere presto buone notizie sulla sua salute”.