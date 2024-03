Carabiniere eroe si butta tra le fiamme a Cercola e salva un'anziana allettata dall'incendio in casa sua

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Cercola, in provincia di Napoli, un carabiniere ‘eroe’ si è gettato in un incendio ed ha salvato dalle fiamme una donna anziana allettata.

L’impresa del carabiniere ‘eroe’ a Cercola

“Mio figlio ed io stiamo bene!”, ha gridato ai carabinieri una 37enne appena sfuggita all’incendio scoppiato nella sua abitazione. Poi piangendo ha aggiunto: “All’interno c’è ancora una donna! Salvatela!”.

Ad ascoltare la richiesta disperata sono stati un luogotenente e un vice brigadiere dei carabinieri che fanno parte della tenenza di Cercola.

L’allarme è scattato poco dopo l’una. Gli uomini dell’Arma, avuta notizia dell’incendio, si sono tempestivamente precipitati sul luogo in cui è divampato il rogo, un appartamento al civico 4 in via Leonardo Da Vinci.

La 37enne, appena ha visto i militari, li ha informati che nella casa che stava andando a fuoco era rimasta una loro ospite 88enne, allettata e incapace di camminare.

La decisione del carabiniere di gettarsi tra le fiamme

Uno dei due militari, senza pensarci due volte, si è sfilato il berretto e si è cosparso uniforme e corpo d’acqua. Poi si è lanciato all’interno dell’appartamento, tra le fiamme.

L’anziana era ancora a letto, immobile, con gli occhi spalancati e terrorizzata. L’incendio non aveva risparmiato nessuna stanza.

Il carabiniere l’ha presa tra le braccia e l’ha portata in salvo, in stato di shock. Dopo qualche istante sono arrivati anche i vigili del fuoco e il rogo è stato domato.

I proprietari stanno bene, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale del Mare per le cure rituali.

Il vice brigadiere è stato accolto nella clinica Villa Betania per difficoltà respiratorie dovute all’inalazione dei fumi.

Le cause dell’incendio

Secondo quanto accertato successivamente, ad innescare l’incendio sarebbe stato un corto circuito innescato da uno degli elettrodomestici in funzione.