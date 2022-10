Zaynab Dosso, insulti razzisti alla velocista italiana: il nuovo caso dopo quello di Paola Egonu

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un altro episodio di razzismo sconvolge lo sport italiano dopo il caso di Paola Egonu, insultata da un tifoso nel post partita di Italia-Stati Uniti di volley. A denunciare una nuova aggressione è stata la velocista azzurra Zaynab Dosso, che sui social ha raccontato di essere stata presa di mira Roma mentre si trovava in un locale affollato.

Zaynab Dosso, insulti razzisti a Roma

Sui nstagram la giovane atleta azzurra classe 1999 ha raccontato, tramite una stories, cosa le è accaduto tra le strade della Capitale. Mentre si trovava in compagnia di altri atleti, una donna si è avvicinata al gruppo per chiedere l’elemosina e una volta che Dosso e gli amici, dispiaciuti, non le hanno dato nulla sono partiti gli insulti.

“Lei sottovoce dice: puttana straniera. Allora le chiedo di ripetere se ne ha il coraggio e lei dice ad alta voce: puttana straniera tornatene nel tuo paese” scrive Dosso. La denuncia sui social è forte, anche perché l’atleta azzurra non solo si è sentita offesa dalla donna, ma anche e soprattutto per la mancata reazione di chi ha assistito alla scena.

Dosso racconta: “Tutti quelli che erano intorno a noi erano in silenzio e alcuni addirittura ridevano“.

La paura e il messaggio ai politici

Nel lungo post su Instagram l’atleta azzurra ha anche svelato di non sentirsi tranquilla dopo questo episodio di razzismo. La 23enne delle Fiamme azzurre ha infatti sottolineato di non sentirsi tutelata in quanto “ora come ora ho paura a uscire fuori, ma non perché qualcuno possa farmi un atto discriminatorio, ma per l’indifferenza della gente”.

Dosso ha poi raccontato a La Stampa di essersi sfogata su Instagram perché “volevo denunciare e scrivere era l’unico modo”. E fa un appello ai politici: “Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo“.

Fonte foto: IPA Zaynab Dosso in gara nei Mondiali Indoor di Belgrado 2022

Chi è Zaynab Dosso

Nata in Costa d’Avorio nel 1999, ma in Italia dal 2009 dopo aver raggiunto i genitori a Rubiera, Zaynab Dosso è una delle velociste più promettenti del panorama nazionale. Dopo aver ricevuto la cittadinanza italiana, ha gareggiato e vinto il bronzo agli Europei under 18 di Tiblisi 2016 nella staffetta svedese insieme a Camilla Maestrini, Valeria Simonelli e Letizia Tiso.

Nel 2019 ha conquistato a Bressanone il suo primo titolo di campionessa italiana assoluta dei 100 metri piani e nel febbraio 2022 ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto indoor dei 60 metri piani stabilendo il nuovo record nazionale della specialità, poi migliorato ai Mondiali di Belgrado 2022. Negli ultimi europei di Monaco di Baviera ad agosto 2022 ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta veloce insieme alle compagne Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.