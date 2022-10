Paola Egonu, arriva la telefonata del premier Mario Draghi: "Orgoglio dello sport italiano"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Paola Egonu, stella della nazionale italiana di pallavolo, è stata protagonista di un duro sfogo al termine della vittoria per 3-0 sugli Stati Uniti, che è valsa all’Italia la medaglia di bronzo ai Mondiali. Nella giornata di oggi è arrivata la telefonata di solidarietà del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Egonu in lacrime: “Mi hanno chiesto perché sono italiana”

Paola Egonu è stata protagonista ieri, sabato 15 ottobre, di un duro sfogo dopo la vittoria della nazionale italiana nella finale per il terzo posto ai Mondiali di volley femminile.

Parlando a bordo campo con il suo agente, la 23enne azzurra, una delle pallavoliste più forti al mondo, si è lamentata delle critiche ricevute e del razzismo di certi tifosi: “Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana“. Arrivando a prospettare l’addio alla nazionale.

Draghi telefona a Paola Egonu

Nella giornata di oggi, domenica 16 ottobre, è arrivata la solidarietà del presidente del Consiglio Mario Draghi all’atleta azzurra.

“Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal Presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale”, si legge in un tweet del profilo ufficiale di Palazzo Chigi.

Paola Egonu, il caso diventa tema politico

Nelle ultime ore sul caso dello sfogo di Paola Egonu e del razzismo che purtroppo, ancora nel 2022, serpeggia in Italia, è intervenuta anche la politica.

“Fa male sentire lo sfogo di Paola Egonu che, dopo aver trascinato la nazionale al bronzo mondiale, dice di essere stanca, di sentirsi chiedere ‘perché sei italiana?’ e di voler lasciare la maglia azzurra”, ha scritto su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

Non so cosa sia accaduto – ha proseguito – e chi le abbia rivolto una domanda tanto insultante. Questa è purtroppo la condizione di molti italiani nel nostro Paese, che per qualcuno italiani non sono. E le lacrime di Paola sono le lacrime di tante e tanti. Si dovrebbe essere solo grati alla più forte pallavolista del mondo. Forza Paola Egonu”.

Così ha twittato sul caso il leader della Lega Matteo Salvini: “Grandissime le ragazze italiane della pallavolo per la medaglia di bronzo. Un abbraccio più forte a Paola Egonu, campionessa in campo e fuori, cui auguriamo ancora tante vittorie col Tricolore sul petto”.

Le lacrime di Egonu sono “una ferita per l’intera comunità“, ha scritto su Facebook l’ex presidente della Camera Roberto Fico. “Gli episodi di razzismo sono purtroppo ancora frequenti e sono intollerabili in una società che deve essere coesa. Quante donne e uomini devono ancora subire insulti e discriminazioni per il colore della propria pelle?”.