Wanda Nara conferma la malattia e parla della leucemia: "Tutto è crollato". Poi svela la reazione di Icardi

Wanda Nara, moglie e agente dell’ex giocatore dell’Inter Mauro Icardi, ha confermato di avere la leucemia dopo le indiscrezioni emerse sui media nelle scorse settimane. La conferma arriva dalla diretta interessata, intervistata dal giornalista argentino Ángel de Brito.

Le parole della showgirl argentina

“Sto bene, sono ancora sotto choc, ma sto cercando di assimilarlo. E quando potrò capire, forse potrò parlarne pubblicamente” ha raccontato Wanda Nara ad Ángel de Brito, come riportato dal quotidiano La Stampa.

All’inizio, ha poi aggiunto, “le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto a Mauro: sto per morire e non me lo dicono”.

Lo sfogo della modella

Il 18 luglio, Wanda Nara aveva già confermato sui social di essere malata, lamentando il fatto che i suoi figli avessero scoperto della malattia dai giornali e della scarsa privacy che i media le avevano riservato in questa fase delicata della sua vita.

“Ho fatto una biopsia che richiede dai 15 ai 20 giorni per ottenere il risultato finale. Ed è arrivata la conferma. Nel mio caso ci sono voluti 12 giorni. Ma l’ho scoperto in TV” ha raccontato la showgirl.

Ha poi sottolineato: “Sono andata nel panico perché non capivo cosa stesse succedendo. Avevo svolto cinque esami e c’erano dei valori anomali, i medici avevano dei sospetti, ma non mi hanno dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia”.

Fonte foto: ANSA Wanda Nara e Paolo Belli durante la trasmissione televisiva Ballando con le stelle

Sui social, Wanda Nara racconta di aver provato a nascondere la notizia ai figli, prima di avere delle certezze in merito al suo stato di salute: “Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata. Purtroppo hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo”.

La conferma della malattia

Wanda Nara ha raccontato ad Ángel de Brito di aver dovuto sottoporsi a “5 esami” prima di avere la conferma della malattia. La parola “leucemia”, tuttavia, non viene mai pronunciata dalla modella argentina.

“Mauro ha pensato di lasciare la sua carriera” ha spiegato. “Mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra e i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato“.

La showgirl è in terapia presso l’ospedale Fundaleu di Buenos Aires.