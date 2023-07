Wanda Nara conferma di avere la leucemia e pretende privacy: "I miei figli l'hanno scoperto da un giornalista"

Dopo le indiscrezioni trapelate dalla stampa, Wanda Nara ha confermato di essere affetta da leucemia. Lo ha fatto, la showgirl argentina, con un post pubblicato sui suoi canali social e rivolto ai suoi follower. Non manca una nota di amarezza: Wanda Nara rivendica il suo diritto alla privacy e soprattutto racconta che i figli hanno appreso la notizia dai giornalisti e non dalla diretta interessata.

Wanda Nara conferma di soffrire di leucemia

La notizia sulla leucemia di Wanda Nara era arrivata dai media argentini a seguito di un ricovero con forti dolori addominali.

Fino a lunedì 17 luglio la showgirl si era chiusa nel silenzio, per poi pubblicare un lungo post per confermare la notizia e denunciare il comportamento della stampa.

Nella nota inviata ai suoi fan, Wanda Nara scrive: “Mercoledì ho deciso da sola di fare analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori erano sballati, quindi ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare altri controlli. Giovedì, sempre da sola, mi sono fatta dimettere da questa clinica per fare più controlli in un luogo specializzato”.

Il dito puntato contro i media argentini

Nella nota pubblicata sui social, Wanda Nara racconta le sue scelte: “Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata. Purtroppo venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo”.

Quindi: “La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame”.

Wanda Nara, inoltre, spiega che avrebbe comunicato i risultati ai suoi figli solamente di fronte a delle certezze, per questo motivo non lo aveva ancora fatto: “I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano, e soprattutto con i miei tempi“.

Wanda Nara chiede privacy

A seguito delle indiscrezioni pubblicate dalla stampa, Wanda Nara ha deciso di tenere per sé i prossimi risultati delle analisi sulla malattia, “soprattutto per proteggere i miei figli“.

Una volta appresa la notizia della malattia della showgirl, l’ex marito Maxi Lopez è volato in Argentina per stare vicino ai figli.

Durante il viaggio, però, la compagnia aerea scelta da Lopez aveva subito un ritardo che rischiava di fargli perdere la coincidenza per Buenos Aires. Per questo Lopez si era sfogato sui social con un messaggio al vetriolo: “Do fuoco a Francoforte”.

Nel frattempo sotto il post pubblicato da Wanda Nara piovono i messaggi di solidarietà dei colleghi e dei fan.