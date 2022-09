Guai per Wanda Nara e Icardi, denunciati per il rogo sul Lago di Como: la storia surreale sui media argentini

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno pace. Oltre alla discussa separazione, la coppia è di nuovo al centro dei riflettori per un caso di cronaca. Il giocatore del Paris Saint-German prestato al Galatasaray e la compagnia sarebbero addirittura stati denunciati dai vicini.

Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero bruciato i loro mobili

A raccontare la vicenda è stato Ángel de Brito nel corso di una puntata del suo show Los Angeles de la Mañana, dichiarando di aver appreso durante le vacanze estive in Italia i dettagli di una particolare vicenda.

A Milano gli sarebbe stato infatti raccontato che Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero bruciato i loro mobili per evitare di pagare le spese di un trasloco.

Il fatto sarebbe avvenuto nel 2019. La coppia avrebbe ben pensato di non vendere o dare via l’arredamento della villa sul Lago di Como, ma di fare un rogo in giardino per liberarsene.

Volevano “evitare di pagare il trasloco”: la rivelazione in tv

A quel punto sarebbero dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e la Polizia, avvertiti dai ricchi vicini di casa. Forse George Clooney, Donatella Versace o Ronaldo.

Il fumo e le fiamme avrebbero infatti oltrepassato i confini dell’area verde dell’abitazione, minacciando pericolosamente altre ville.

Fonte foto: ANSA La soubrette e imprenditrice Wanda Nara.

A compiere materialmente il gesto, è stato rivelato dal conduttore ai suoi ospiti, non sarebbero stati però il calciatore e la moglie.

Sarebbe stata infatti Nora Colossimo, madre di Wanda Nara, a compiere il gesto per, citando il giornalista argentino, “risparmiare alcuni euro ed evitare di pagare il trasloco”.

Alcune testate riportano di una denuncia a carico della coppia da parte dei vicini, ma si tratta di voci che non hanno trovato conferma ufficiale.

Wanda Nara conferma il divorzio da Icardi, lui smentisce

La storia sembra confezionata ad hoc per gettare fango sull’imprenditrice e sua madre proprio in un momento particolarmente delicato e “molto doloroso“, come ha dichiarato lei stessa su Instagram.

“Data la mia esposizione mediatica e le speculazioni, è meglio che lo sappiate da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio fornire alcun tipo di dettaglio su questa separazione“.

“Per favore, vi chiedo di capire. Non solo per me, ma anche per i nostri figli”, ha scritto in una storia Wanda Nara, solo poco tempo dopo l’ennesima smentita del marito.