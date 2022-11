Virginia, uomo apre il fuoco in un supermercato a Chesapeake: ci sono diversi morti e feriti

Ennesima sparatoria con numerose vittime negli Stati Uniti. Questa volta è avvenuta a Chesapeake, città di 0ltre 200 mila abitanti nello stato della Virginia. Martedì notte un uomo armato ha ha ucciso a colpi d’arma da fuoco diverse persone all’interno di un supermercato Walmart. Anche il killer è morto.

La strage si è consumata attorno alle 22 di martedì 22 novembre (le 4 di mercoledì mattina in Italia) a Chesapeake, nello stato della Virginia. Secondo le prime frammentarie notizie in arrivo dagli Stati Uniti, un uomo ha aperto il fuoco in un negozio Walmart contro le persone presenti.

Al momento non si conosce con esattezza il numero delle persone uccise: la polizia di Chesapeake ha riferito che sono “meno di 10” e che ci sono diversi feriti, di cui non si conoscono le condizioni.

We’re only a few hours into the response, so we don’t have all the answers yet. Chesapeake Police continue their investigation into the active shooter event at Walmart on Sam’s Circle. We do know there are multiple fatalities plus injuries and the shooter is confirmed dead.

— City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022