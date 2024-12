Morta Beandri Booysen affetta da progeria come Sammy Basso, aveva 19 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta Beandri Booysen, 19enne sudafricana nota per la sua battaglia contro la progeria come l’italiano Sammy Basso. Booysen aveva un nutrito seguito sui social, dove raccontava la sua convivenza con la malattia che causa invecchiamento precoce. Portatrice di messaggi di speranza e inclusività, aveva superato di recente un intervento al cuore.

Chi era Beandri Booysen

Nata il 20 novembre 2005, Beandri Booysen era una vera e propria star di TikTok in Sudafrica, piattaforma dove si era fatta conoscere per il coraggio con il quale affrontava la progeria, la malattia di cui oggi, in Italia, si sa molto di più grazie all’impegno offerto dal compianto Sammy Basso.

A dare la notizia della sua morte è stata la madre. “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Beandri Booysen, una delle giovani donne più amate e ispiratrici del Sudafrica” ha confermato in un gruppo su Facebook dedicato alla figlia.

“Beandri non era conosciuta solo per la sua personalità vibrante e la sua risata contagiosa, ma anche come l’ultimo individuo in vita in Sudafrica che viveva con la rara condizione genetica progeria”.

La donna ha ricordato inoltre come Beandri fosse diventata un simbolo di consapevolezza per la progeria e altri bambini con bisogni speciali, grazie a un carattere unico e l’abilità di ispirare migliaia di persone in tutto il mondo.

La notorietà come Sammy Basso in Italia

Pochi mesi prima della sua morte, Beandri, che pesava appena 12 kg, aveva affrontato con successo un delicato intervento a cuore aperto e sperava di poter trascorrere le festività con la sua famiglia.

Sui social vantava un larghissimo seguito (oltre 269.000 i followers su TikTok) e pubblicava video di grande ispirazione, spesso cantando brani pop e indossando una parrucca bionda.

Cos’è la progeria

La progeria, o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una rara malattia genetica che provoca un invecchiamento estremamente accelerato, accompagnato da osteoporosi, che rende le ossa fragili e facilmente soggette a fratture.

I pazienti non aumentano di peso come previsto e presentano caratteristiche distintive, tra cui un viso piccolo, occhi sporgenti, un naso affilato e perdita di capelli.

La progeria, che colpisce circa un bambino ogni 4 milioni, non ha attualmente una cura e la maggior parte delle morti avviene prematuramente a causa di problemi cardiaci o ictus.