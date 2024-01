Video del passeggero che aggredisce il co-pilota sull'aereo dopo l'annuncio sul ritardo per colpa del maltempo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È diventato virale il video del passeggero che, a bordo di un aereo IndiGo, ha picchiato un co-pilota che stava annunciando un ritardo. L’aggressione è avvenuta sul volo 6E-2175 da Delhi a Goa, in ritardo di diverse ore a causa della nebbia.

Passeggero picchia co-pilota

Il passeggero che ha messo le mani addosso al co-pilota si chiama Sahil Kataria. L’uomo è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione.

L’aggredito si chiama Anup Kumar. Dopo diverse ore di ritardo, l’uomo aveva sostituito un collega nel rispetto delle norme sui limiti di tempo in servizio.

Nel video virale si vede Anup Kumar fare un annuncio ai passeggeri. Annuncio che ha immediatamente scatenato la furia di Sahil Kataria, in felpa con cappuccio giallo, il quale ha lasciato il suo sedile nelle file posteriori per avventarsi sul co-pilota per dargli uno schiaffone.

Dopo l’attacco, Sahil Kataria ha protestato con il co-pilota e con una assistente di volo. La donna ha reagito alzando la voce.

Nel frattempo è entrato in scena un altro passeggero, con indosso una felpa simile a quella dell’aggressore ma di colore celeste. Il terzo uomo ha parlato con Kataria per calmarlo e lo ha persuaso ad allontanarsi.

Poco dopo l’aggressione, Kataria è stato fatto scendere dall’aereo ed è stato consegnato alle autorità.

Altri ritardi

L’incidente si è verificato dopo una serie di stop all’aeroporto di Delhi, dove ben 110 voli hanno subito ritardi e 79 voli sono stati cancellati nel giro di poche ore.

Secondo flightradar24, sito web che monitora i voli, il ritardo medio ha raggiunto i 50 minuti all’aeroporto di Delhi nelle ore precedenti all’aggressione.

I commenti degli utenti

“Cosa c’entrano il pilota o l’equipaggio con il ritardo? Stavano solo facendo il loro lavoro. Arrestate quest’uomo e mettetelo nella lista dei divieti di volo. Pubblicate la sua foto così la gente è consapevole del suo cattivo temperamento in pubblico”, ha commentato un utente su X.

“Questa persona dovrebbe essere denunciata per aggressione e messa sulla lista dei divieti di volo. Mentre @IndiGo6E è finita nei trend delle notizie per ragioni sbagliate e deve essere semmai presa di mira per le sue carenze, questo comportamento del passeggero è totalmente inaccettabile”, ha scritto un altro.