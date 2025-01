A Porto Mantovano cade dalla bici dopo un malore: Gianni Pozza morto investito da un'auto a 58 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Verso le 7 del mattino, Gianni Pozza, 58 anni, è stato coinvolto in un tragico incidente a Porto Mantovano. Il ciclista ha accusato un malore mentre percorreva la strada Spinosa e, dopo essere caduto, è stato investito da un’auto in transito. La causa esatta del decesso è ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

Incidente a Porto Mantovano

L’incidente si è verificato intorno alle 7 di mercoledì 15 gennaio, lungo la strada Spinosa, a Porto Mantovano, un tratto ancora all’interno del centro abitato.

Gianni Pozza stava pedalando sulla sua bicicletta quando è caduto a terra, probabilmente a causa di un malore. Mentre giaceva sull’asfalto, un’auto proveniente dalla direzione opposta, condotta da un 55enne residente in zona, lo ha investito.

Nonostante il tentativo di evitare l’impatto, il conducente non è riuscito a fermarsi in tempo, colpendo il ciclista.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Borgo Virgilio, il malore che ha colpito Gianni Pozza è stato improvviso e non ha lasciato tempo al ciclista di reagire.

L’automobilista, un 55enne del posto, ha tentato invano di evitare l’impatto con la bicicletta. La macchina, una utilitaria grigia, ha subito danni nella parte anteriore.

L’incidente è avvenuto in un momento particolarmente, poiché la strada era in quel momento parzialmente occupata dal ciclista già caduto. Dinamica sfortunata come nel caso della conducente abbagliata dalla luce del sole che non ha visto il pedone 61enne a Varese.

Muore Gianni Pozza

Nonostante l’intervento dei soccorritori, che sono giunti poco dopo la chiamata al 118, per Gianni Pozza non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata trasportata all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove sono stati avviati gli accertamenti necessari. Un’autopsia, prevista per giovedì 16 gennaio, cercherà di stabilire con certezza se la morte sia stata causata dal malore o dall’investimento.

Gli inquirenti stanno anche eseguendo indagini per chiarire le responsabilità, aprendo un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell’automobilista.