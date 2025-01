WhatsApp con l'ultimo aggiornamento cambia radicalmente: quali sono le novità più importanti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La nota app di messaggistica istantanea WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento, il primo del 2025, che introduce una serie di novità e nuove funzionalità che mirano a migliorare la comunicazione, la personalizzazione e la gestione delle chat per gli utenti di una delle più diffuse applicazioni di messaggistica al mondo.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp

WhatsApp si rinnova: il nuovo aggiornamento, il primo del nuovo anno, sembra infatti voler rivoluzionare l’esperienza d’uso dell’applicazione, introducendo una serie di nuove funzionalità per gli utenti.

Una delle novità più attese è sicuramente la possibilità di organizzare le conversazioni creando sottogruppi all’interno di un gruppo principale, funzione particolarmente utile per gestire progetti, eventi o semplicemente per suddividere le discussioni in base agli argomenti.

Fonte foto: 123RF WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento, il primo del 2025, che introduce una serie di novità e nuove funzionalità per gli utenti della nota app di messaggistica

Gruppi e community potranno difatti essere raccolti all’interno della scheda in cui si trovano anche le chat, rendendone la gestione molto più intuitiva.

Emoji e sticker personalizzati

Tra le altre novità, WhatsApp consente ora agli utenti di creare emoji e sticker personalizzati direttamente nell’app, una funzione che permette di adattare le emoji e gli sticker alle proprie esigenze o di rappresentare situazioni specifiche nel modo che si ritiene più appropriato.

Gli strumenti per la creazione aggiunti sono molto intuitivi, e includono opzioni per modificare colori, forme e dettagli, rendendo possibile la realizzazione di emoji e sticker senza dover utilizzare applicazioni esterne.

Gli emoji e gli sticker personalizzati possono essere salvati e condivisi con altri utenti.

Le altre novità su WhatsApp

Un ulteriore miglioramento introdotto nell’ultimo aggiornamento riguarda le reazioni ai messaggi, rese più rapide e intuitive, permettendo di replicare a un messaggio con una emoji semplicemente facendo doppio tap su di esso, come avviene ad esempio per i post di Instagram

C’è poi la novità che riguarda la possibilità di personalizzare i temi delle chat, potendo modificare lo sfondo, i colori e persino applicare effetti visivi per ogni conversazione, scegliendoli tra un set di temi preimpostati.

Introdotti anche nuovi effetti per la fotocamera, con l’aggiunta di sfondi, filtri ed effetti da utilizzare sia per le foto che per i video.