Co-conduttori di Sanremo 2025, l'annuncio di Carlo Conti: ci sono Bianca Balti, Katia Follesa e Malgioglio

Sanremo 2025 prende sempre più forma, con Carlo Conti che ha annunciato i co-conduttori che lo affiancheranno nel corso della kermesse. Tanti i nomi in lizza nelle ultime settimane, ma il direttore artistico del Festival alla fine ne ha scelti 10 (con riserva), confermando alcuni dei personaggi in nomination e sorprendendo con altri. Ora tutta l’attenzione sarà tutta rivolta all’organizzazione dell’evento che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025.

L’annuncio di Carlo Conti al Tg1

I nomi dei co-conduttori scelti dal Carlo Conti per Sanremo 2025 sono stati annunciati nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1.

Il direttore artistico del Festival, come già successo negli scorsi anni con Amadeus, ha infatti deciso di svelare i nomi di chi lo accompagnerà sul palco dell’Ariston in diretta nel corso del tg di Rai1 di mercoledì 15 gennaio 2025. Fino all’annuncio l’unico co-conduttore certo per Sanremo 2025 era Alessandro Cattelan, al quale sarà affidata la serata della finale di sabato 15 febbraio 2025.

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, Conti ha quindi svelato la lista di presentatrici e presentatori che lo affiancheranno nel corso delle serate della kermesse canora, sciogliendo le riserve sui nomi circolati.

Chi tra i co-conduttori di Sanremo 2025

Negli ultimi giorni diversi sono stati i grandi nomi tirati in ballo, con personaggi dati in vantaggio su altri e possibili outsider. Carlo Conti, in diretta al Tg1, ha rotto gli indugi.

A co-condurre Sanremo 2025 con lui, oltre il citato Alessandro Cattelan, ci saranno infatti, Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Mahmood e Geppi Cucciari.

Giallo sugli “amici storici” da convincere, con la prima serata ancora in dubbio per i co-conduttori.

Co-conduttori e serate, l’annuncio

Nel corso del Tg1 delle 20 di mercoledì 15 gennaio 2025 Carlo Conti ha fatto sapere anche quale serata è stata affidata a ogni co-conduttore. Nello specifico:

Prima serata, martedì 11 febbraio 2025: in attesa degli “amici storici”;

Seconda serata, mercoledì 12 febbraio 2025: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio;

Terza serata, giovedì 13 febbraio 2025: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa;

Quarta serata (cover), venerdì 14 febbraio 2025: Mahmood e Geppi Cucciari;

Quinta serata (finale), sabato 15 febbraio 2025: Alessandro Cattelan, la cui co-conduzione era già nota, Alessia Marcuzzi.

Tutto su Sanremo 2025

Dopo l’annuncio sui co-conduttori, tutto su Sanremo 2025 è stato svelato. Sarà infatti la prima edizione dopo cinque anni senza Amadeus, e sarà una kermesse ricca di novità.

Dopo aver già reso noti i cantati in gara, con relativi brani e titoli, Conti ha confermato il format inusuale della serata cover, con i cantanti che potranno portare sul palco dell’Ariston un altro artista (come successo sempre in passato con i duetti) o addirittura scegliere di duettare tra loro.

Il Festival firmato Conti, che andrà in scena dall’11 al 15 febbraio 2025 dopo essere stato rimandato per permettere la trasmissione dei match di Coppa Italia senza andare in conflitto con Mediaset, punta quindi a sorprendere e lasciare tutti a bocca aperta nel tentativo di far dimenticare l’era Amadeus all’Ariston, come fatto già da De Martino con Affari Tuoi dopo pochi mesi di conduzione.