Aereo finisce fuori pista a Leeds in fase di atterraggio a causa del forte vento: paura tra i passeggeri

Tanta paura all’atterraggio del volo TUI TOM3551 che da Corfù ha raggiunto l’aeroporto di Leeds-Bradford nel Regno Unito. All’arrivo, infatti, l’aereo è uscito fuori pista a causa del forte vento.

Aereo fuori pista a Leeds

L’incidente è stato registrato nel primo pomeriggio di venerdì 20 ottobre 2023 alle 13.53 locali, le 14.53 in Italia, quando il volo della compagnia aerea britannica TUI stava atterrando all’aeroporto di Leeds. Le condizioni meteo erano al limite, con una violenta tempesta che da ore aveva messo in apprensione lo scalo, timore più che giustificato.

Arrivato nei pressi della pista, il TUI TOM3551 ha cominciato ad avere difficoltà, con il comandante che ha provato di tutto per cercare di non mettere di traverso il velivolo una volta toccato terra. Ma così non è stato, perché le forti raffiche di vento hanno portato l’aeromobile a scivolare verso l’esterno della pista, mentre a bordo i passeggeri si stavano lasciando prendere dal panico.

Paura a bordo

L’aereo ha toccato il suolo alle 13.53 locali, ma la corsa in pista non si è conclusa come sperato. Una volta atterrato, infatti, il vento della tempesta Bebet che sta imperversando sul Regno Unito hanno giocato un brutto scherzo ai piloti di TUI.

L’uscita di pista è stata frenata solo grazie a un terreno fangoso che ha bloccato di fatto la corsa dell’aereo. A bordo, come detto, tanta paura con i passeggeri che hanno urlato in preda al panico.

“È stato un atterraggio davvero brusco, l’aereo ha iniziato ad oscillare, con le ali incontrollabili che salivano e scendevano, poi siamo finiti fuoripista rovesciandoci parzialmente sull’erba”, è la testimonianza riportata dai media inglesi della passeggera Fiona Marr, presente con suo figlio a bordo.

plane at Leeds Bradford Airport has veered off the runway trying to land due to heavy winds in Storm Babet #StormBabet pic.twitter.com/y4sNOE76Sm — Danny 💙 (@doglab) October 20, 2023

Nessun ferito a bordo

Poteva trattarsi di una tragedia, ma nella sfortuna del fuori pista c’è la fortuna che è corsa in soccorso. Nessuno tra i passeggeri e personale di bordo, infatti, è rimasto ferito.

Non sono stati segnalati casi, ma il servizio antincendio del West Yorkshire è intervenuto per assistere i viaggiatori nell’evacuazione.

Tutti i voli da e per l’aeroporto sono stati temporaneamente sospesi, con alcuni arrivi deviati verso altri aeroporti, tra cui Manchester. Un portavoce dell’aeroporto di Leeds-Bradford ha dichiarato: “Stiamo lavorando con la compagnia aerea, i team operativi competenti e le autorità di emergenza per affrontare questa situazione e assistere i passeggeri in sicurezza”.