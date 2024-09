Incendio in una scuola in Kenya: almeno 17 bambini morti e altri 14 rimasti feriti, le cause della tragedia

Una scuola è stata distrutta da un incendio in Kenya con un bilancio provvisorio di almeno 17 morti e 14 feriti tra i bambini ospitati nel dormitorio dell’istituto. Il rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre nella Hillside Endarasha Academy di Kieni, nel centro del Paese africano. Le cause del disastro sono ancora da ricostruire e il numero delle vittime sarebbe destinato a crescere con il passare delle ore.

Fiamme in una scuola del Kenya

“Ci sono 17 vittime di questo incidente e altre persone sono state portate in ospedale con ferite gravi”, ha dichiarato la portavoce della polizia nazionale, Resila Onyango, sul luogo dell’incendio alla scuola primaria privata nella contea di Nyeri, a circa 150 chilometri dalla capitale Nairobi.

“I corpi recuperati erano bruciati in modo irriconoscibile ed è probabile che ne vengano recuperati altri dopo che la scena sarà completamente analizzata”, ha aggiunto, senza rivelare altri dettagli, né l’età delle vittime.

Il cordoglio del presidente Ruto

Sulla tragedia il presidente del Kenya, William Ruto, ha espresso cordoglio per le vittime e ha dichiarato che il Governo sta mobilitando tutte le risorse necessarie per sostenere le famiglie colpite.

“Ordino alle autorità competenti di indagare a fondo su questo orribile incidente. I responsabili saranno chiamati a risponderne”, ha scritto Ruto su X.

Le indagini sull’incendio

Sul posto una squadra di investigatori guidati dal vice capo della Direzione delle indagini criminali, John Onyango, è al lavoro con i colleghi della omicidi e dell’ufficio dell’ispettorato generale della polizia, per ricostruire le cause che hanno portato al rogo.

“Si è trattato di un incendio in un dormitorio. È accaduto di notte, cosa potrebbe averlo causato dobbiamo ancora stabilirlo” ha dichiarato Onyango alla stampa locale.

Gli inquirenti non escluderebbero al momento che le fiamme possano essere state appiccate volontariamente.

Come ricostruito dal Guardian, negli ultimi anni in Kenya si sono verificati diversi incendi nelle scuole, molti dei quali si sono rivelati dolosi. Nel settembre 2017 nove studenti sono morti in un incendio in un istituto di Nairobi, che il Governo ha attribuito alla mano umana; nel 2012, otto studenti sono stati uccisi dalle fiamme in una scuola nella contea di Homa Bay, nel Kenya occidentale.

Ancora più grave il bilancio di un rogo nel dormitorio della scuola secondaria di Kyanguli nel 2001, nel quale morirono 58 studenti.

Notizia in aggiornamento…