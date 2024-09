Dopo le dimissioni Sangiuliano sa già dove andrà a lavorare: l'annuncio dell'ex ministro della Cultura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A poche ore dalle dimissioni, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sembra avere le idee chiare per il futuro. Intervistato dal Messaggero, Sangiuliano ha detto che tornerà in Rai e che, nel frattempo, farà “l’avvocato di sé stesso” insieme ai suoi legali. Inoltre, l’ex ministro ha dichiarato di avere intenzione di “stare vicino a mia moglie di cui resto innamorato”.

Sangiuliano si aspetta milioni e milioni dalle querele

Laureato in giurisprudenza e con un dottorato in diritto, Gennaro Sangiuliano ha detto chiaramente di voler “rispolverare” queste sue conoscenze per tutelarsi: “So bene come si fanno le querele ai giornalisti e conosco, ora purtroppo direttamente sulla mia pelle, la pericolosità devastante delle fake news”.

“Mi aspetto milioni e milioni di risarcimento”, ha aggiunto l’ex ministro fresco di dimissioni, spiegando che comincerà con la querela di Maria Rosaria Boccia da cui “non sono ricattabile, né da lei né da nessun altro”.

Fonte foto: ANSA

L’ex ministro Sangiuliano insieme a sua moglie Federica Corsini

Sangiuliano dopo le dimissioni tornerà in Rai

“Ho il bisogno di disintossicarmi per un po’, poi tornerò a scrivere e a lavorare, e intanto rispolvero le mie conoscenze giuridiche per far condannare nei tribunali quelli che hanno scritto bugie”, ha detto Sangiuliano al Messaggero.

Dopo le dimissioni, nel prossimo futuro di Sangiuliano c’è la Rai: “Certo che tornerò in Rai – ha detto – come hanno fatto Marrazzo, Badaloni e tanti altri che presero l’aspettativa per impegnarsi in politica. Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato, tornerò al mio lavoro e all’azienda dove sono cresciuto, ma non voglio un posto di rilievo”.

E il motivo è presto spiegato: “C’è troppo accanimento nel mondo del potere e questa vicenda mi ha fatto capire che bisogna stare al riparo da chi fa di tutto per rovinarti la reputazione, la professione, la vita”.

La solidarietà dei ministri dopo le dimissioni di Sangiuliano

Nell’intervista al Messaggero, torna a fare capolino l’ipotesi di un complotto. Dopo le dimissioni, Sangiuliano si dice scettico su questo punto, ma afferma di voler andare “fino in fondo per verificare se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi”.

L’ex direttore del Tg2 fa sapere che, negli ultimi giorni, ha ricevuto chiamate di solidarietà da tutti i ministri, incluso Salvini, e da due esponenti dell’opposizione: Giuseppe Conte e Andrea Orlando.

Su Meloni, Sangiuliano ha parlato così: “Continuiamo a fidarci l’uno dell’altra. Giorgia con me è stata comprensiva, non mi ha spinto lei a lasciare, mi ha ascoltato sempre, mi ha lasciato libero di fare la mia scelta e si è comportata nel migliore dei modi possibile”.