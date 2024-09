A Pedro Almodóvar il Leone d’Oro dell'81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia: tutti i premi assegnati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La 81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa nella serata di sabato 7 settembre con il Leone d’Oro assegnato al regista spagnolo Pedro Almodóvar per il suo primo film in lingua inglese, “La stanza accanto”.

Il film, interpretato da Julianne Moore e Tilda Swinton, affronta il tema dell’eutanasia e della libertà di scegliere come terminare la propria vita.

Durante la cerimonia di premiazione, Almodóvar ha dedicato il premio alla sua famiglia e in particolare a suo fratello Agustín, definendo il film un inno alla solidarietà e alla libertà personale.

“L’uomo deve essere libero di vivere e morire“, ha dichiarato, lanciando un appello affinché i governi riconoscano il diritto a una morte dignitosa.

Leone d’argento a Maura Delpero

Un altro momento importante della serata è stato l’assegnazione del Leone d’Argento al film “Vermiglio”, della regista italiana Maura Delpero. Vermiglio, ambientato nelle montagne trentine durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di una famiglia contadina la cui quiete viene turbata dall’arrivo di un soldato rifugiato.

Delpero, visibilmente commossa, ha ringraziato la sua troupe e la comunità della Val di Sole, che ha contribuito alla realizzazione del film, sottolineando l’importanza del sostegno pubblico per il cinema indipendente.

Fonte foto: ANSA

Coppa Volpi maschile: Vincent Lindon

La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile è andata a Vincent Lindon, per il suo ruolo nel film francese “Jouer avec le feu” delle sorelle Coulin.

Lindon interpreta un padre operaio che scopre con orrore che suo figlio maggiore si sta avvicinando ai gruppi neonazisti. L’attore, emozionato, ha ringraziato la giuria e dedicato il premio a tutti i lavoratori che, come il suo personaggio, combattono per un futuro migliore per i propri figli.

Coppa Volpi femminile: Nicole Kidman

La Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile è stata assegnata a Nicole Kidman, protagonista di Babygirl di Halina Reijn, ma l’attrice non ha potuto ritirare il premio a causa della recente scomparsa della madre.

In sua assenza, la regista ha letto un messaggio toccante in cui la Kidman ha espresso il suo dolore e la sua gratitudine per il riconoscimento.

Premio della giuria: “April di Dea Kulumbegashvili”

Infine, il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato al film georgiano “April di Dea Kulumbegashvili”, che affronta il tema dell’aborto e delle difficoltà etiche che una ginecologa deve affrontare nella sua comunità rurale.