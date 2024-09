Preparavano un attentato contro Papa Francesco con arco, frecce e un drone: 7 persone arrestate in Indonesia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sventato un attentato terroristico nei confronti di Papa Francesco: lo riferisce la polizia indonesiana che ha arrestato sette persone sospettate di preparare un attacco contro il Pontefice, in occasione della sua visita nel più popoloso Paese musulmano del mondo.

L’unità antiterrorismo Densus-88 ha spiegato che sono stati eseguiti i fermi nelle città di Bogor, a 50 chilometri da Giacarta, e Bekasi, a est della zona metropolitana della capitale.

Durante la perquisizione effettuata nella casa di uno dei sospetti è stato trovato materiale da cui è emerso che c’era in atto un piano per sferrare un attacco contro il Santo Padre che da Giacarta ha lanciato un messaggio di unità religiosa per contrastare estremismo e intolleranza.

Sono stati sequestrati un arco con frecce, un drone e materiale propagandistico dello Stato islamico.

Le minacce online

Il portavoce di Densus-88, Aswin Siregar, ha dichiarato che l’indagine è ancora in corso e non è chiaro se i sette si conoscessero tutti tra loro e se facessero parte di un’unica cellula terroristica.

Inoltre i sette individui finiti in manette sono accusati di aver postato online frasi e immagini che minacciavano attacchi dinamitardi durante gli incontri pubblici del Papa a Giacarta.

Il viaggio del Papa in Asia e il messaggio di unità religiosa

Bergoglio, con il viaggio che sta affrontando in Asia e Oceania, ha voluto lanciare un messaggio di unità religiosa.

Per il Pontefice, che intanto è arrivato in Papua Nuova Guinea, “consolidando la concordia sui fondamenti della società civile, e con la disponibilità di ciascuno a sacrificare qualcosa delle proprie posizioni a vantaggio del bene di tutti, si potranno mettere in moto le forze necessarie a migliorare le infrastrutture”.

Inoltre, attraverso l’unità e il sacrificio, sempre secondo il Santo padre, si possono “affrontare i bisogni sanitari ed educativi della popolazione e ad accrescere le opportunità di lavoro dignitoso”.