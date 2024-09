Francesca Pascale e il post ironico su Berlusconi dopo il caso Sangiuliano: la replica di Maria Rosaria Boccia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il caso Gennaro Sangiuliano tiene ancora banco. L’ormai ex ministro della Cultura ha rassegnato le sue dimissioni dopo l’affaire con l’influencer Maria Rosaria Boccia ma i commenti su quanto accaduto si sprecano. L’ultima a dire la sua sulle ormai note vicende del politico è stata Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha condiviso una storia ironica su Instagram, scatenando come conseguenza la risposta di Boccia.

Caso Sangiuliano: cos’ha scritto Francesca Pascale su di lui e su Maria Rosaria Boccia

È comparso in queste ore sui social di Francesca Pascale un post con un’immagine e un commento sibillino.

Nella storia che la donna ha condiviso sul suo profilo Instagram si vede il suo ex compagno Silvio Berlusconi, con le braccia dietro la schiena e la testa abbassata, assorto nei pensieri, e la scritta “Dilettanti” con, a corredo, un hashtag che recita “Silvio ci manchi”.

Fonte foto: IPA

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale in uno scatto del 2019

Francesca Pascale all’attacco: la sua storia

Un contenuto, quello postato da Pascale, che, tra il serio e il faceto, ironizza sullo scandalo che ha travolto Gennaro Sangiuliano, dimessosi nella giornata di venerdì 6 settembre dal ruolo di ministro della Cultura.

Francesca Pascale è stata compagna del leader e fondatore di Forza Italia per otto anni, dal 2012 al 2020.

Da anni in lotta per i diritti Lgbtq+ e per la legalizzazione della cannabis, si è sposata con rito civile nel luglio del 2022 con la cantante Paola Turci. Dopo due anni le due si sono lasciate.

La risposta di Maria Rosaria Boccia: se la prende anche con Giorgia Meloni

Il suo post non ha lasciato indifferente la protagonista al femminile di questa vicenda, Maria Rosaria Boccia. La donna ha risposto per le rime, utilizzando lo stesso mezzo, Instagram, per rivolgersi sia a Francesca Pascale che alla premier Giorgia Meloni.

Nelle stories è infatti comparsa una sua foto con questo commento: “’Questa persona’ è proprio una dilettante”, si legge.

Nella prima parte del messaggio è da leggersi un riferimento proprio alle parole della Presidente del Consiglio che, più volte, si era rivolta a lei, non citandola ma apostrofandolo come “questa persona”, mentre la seconda, con il termine “dilettante” è ovviamente un rimando al post di Pascale.

Caso Sangiuliano : le ultime e gli scenari futuri

Dopo settimane di accuse, smentite, interviste, detti e non detti, il caso Gennaro Sangiuliano è deflagrato portando alle dimissioni del ministro.

In una recente intervista a La7, Maria Rosaria Boccia ha parlato di lui come di un uomo che sarebbe ricattabile, aggiungendo di pretendere delle scuse in modo da non diffondere altre carte e documenti.

Il caso insomma non si sgonfia, anzi. Nel rispondere a Francesca Pascale, la donna si è geolocalizzata a Cernobbio dove si trova anche la premier. Tuttavia, come appurato da Repubblica, Boccia non risulta essere accreditata per partecipare all’evento in corso, il forum Ambrosetti.