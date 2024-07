Francesca Pascale svela il motivo del divorzio da Paola Turci. Le frasi su Berlusconi e ritorno a Forza Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesca Pascale ha commentato ufficialmente la notizia del suo divorzio con Paola Turci e ha parlato anche di politica, aprendo la porta a un suo ritorno in Forza Italia, ma solo a una condizione. Nell’intervista, spazio anche al ricordo di Silvio Berlusconi e a una “stoccata” a Matteo Salvini.

La rivelazione di Francesca Pascale sul divorzio con Paola Turci

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Francesca Pascale ha parlato così del divorzio con Paola Turci, arrivato dopo 2 anni di matrimonio: “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi“.

Sulle indiscrezioni che legavano la crisi tra lei e Paola Turci a motivi di gelosia, l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha precisato: “Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel ‘Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata’, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica”.

Fonte foto: ANSA

Francesca Pascale a Belve, ospite di Francesca Fagnani.

Francesca Pascale e il ricordo di Silvio Berlusconi

Nel corso dell’intervista, Francesca Pascale ha definito Silvio Berlusconi “la persona più importante della mia vita. Come mia madre, le mie sorelle”. E ancora: “La mia radice, che non voglio sradicare. E nessuno può chiedermi di farlo. Era un confidente, un amico e anche un amante”.

Francesca Pascale ha poi parlato della decisione di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, non risparmiando una stoccata a Matteo Salvini: “Si sono già espressi i suoi figli sulla questione e mi trovo d’accordo con loro. Fosse per me, a Silvio dedicherei vie, parchi, qualunque cosa, per tutto il bene che gli ho voluto, ma i tempi e i modi – quelli di Salvini, appunto – sono stati sbagliati“.

Francesca Pascale tornerà in Forza Italia? A una condizione

Francesca Pascale ha rivelato di non sentire più nessuno di Forza Italia: “Le persone che mi piacevano, come Barbara Masini, Stefania Prestigiacomo ed Elio Vito, non ci sono più”.

Continua a sentire, invece, i figli di Silvio Berlusconi. Le sue parole: “Sono persone magnifiche. Cono loro condivido tutto quello che hanno detto sui diritti civili in questi giorni, tematiche non solo che ci uniscono ma che Forza Italia ha un po’ abbandonato, schiacciati dall’estremismo di Fratelli d’Italia e Lega”.

Poi ha aggiunto: “Sogno che qualcuno della famiglia Berlusconi riprenda in mano le redini del partito. Forse il padre non sarebbe d’accordo, perché amava troppo i suoi figli per spingerli in politica. Ma sarebbe bello che Forza Italia tornasse a essere il partito forte e di riferimento di un centrodestra moderato. Ogni volta che Marina e Piersilvio parlano, risento parole di libertà e coerenza. Io mi rimetterei anche ad attaccare i manifesti per le strade, se Forza Italia tornasse quel partito liberale e attento ai diritti che ho conosciuto con Berlusconi”.