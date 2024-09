Morto in un incidente stradale a Treviso: Marco Carraretto travolto da automobilista positivo all'alcol test

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia nella notte di sabato 7 settembre a Treviso, dove un giovane ciclista, Marco Carraretto, 26 anni, è morto in un incidente stradale. Carraretto, residente nel comune di Carbonera, stava tornando dal lavoro quando è stato travolto da una Peugeot 208 lungo viale Vittorio Veneto. Alla guida della vettura c’era un coetaneo, originario di Catania, risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,30 grammi per litro.

Incidente a Treviso, morto il 26enne Marco Carraretto

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e ha visto la tragica fine del giovane, sbalzato per oltre dieci metri dal punto dell’impatto.

Come riporta Treviso Today, erano le 2:54 quando il guidatore, in evidente stato di shock, ha chiamato i soccorsi.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’incidente è avvenuto in viale Vittorio Veneto a Treviso

La Peugeot aveva percorso qualche centinaio di metri dopo l’incidente, e l’automobilista, resosi conto della gravità della situazione, ha avvisato il 118.

I sanitari giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso di Carraretto, ritrovato nei pressi di un fossato vicino alla sua bicicletta.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale

I primi rilievi indicano che il ciclista potrebbe aver svoltato a sinistra all’improvviso, tagliando la strada all’auto, che ha frenato bruscamente, come mostrano i segni sull’asfalto, lunghi almeno 15 metri.

La Procura ha subito aperto un fascicolo per omicidio stradale, con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. La Peugeot e la bicicletta sono state sequestrate per ulteriori accertamenti.

Le indagini proseguiranno anche grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza per chiarire completamente la dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.

La decisione della famiglia: donazione degli organi

Nella frazione di Pezzan, i genitori di Carraretto, Anna Maria e Franco, si sono chiusi nel dolore dopo la notizia della tragica scomparsa del figlio.

La famiglia ha deciso di donare gli organi del giovane.

Il 25 agosto un altro automobilista positivo all’alcol test era stato coinvolto in un incidente stradale, a Viareggio: in quel caso era morta una donna di 46 anni, travolta mentre era alla guida di una moto.