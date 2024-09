L'ex marito di Maria Rosaria Boccia avverte Sangiuliano e prende le distanze "da quella signora": le parole

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nella vicenda che ha coinvolto l’ormai ex Ministro Sangiuliano, che si è dimesso nella giornata del 6 settembre, una nuova voce si alza dal coro. È quella dell’ex marito di Maria Rosaria Boccia, che è intervenuto su Rete 4 mediante un collegamento telefonico. L’uomo si è rivolto in maniera piuttosto diretta all’ex Ministro e, in un certo senso, lo ha messo in guardia.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia rompe il silenzio: “Non invidio il Ministro”

Grazie ad un collegamento telefonico con 4 di Sera, su Rete 4, anche l’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha avuto modo di dire la sua sul caso Sangiuliano.

Nel corso del programma di Paolo Del Debbio, l’uomo ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti, indirizzate al Ministro.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto del Ministro Sangiuliano in Senato

O meglio, più che altro all’ex moglie Maria Rosaria: “Non invidio neanche il Ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare” ha affermato l’uomo, in collegamento telefonico con la trasmissione di Del Debbio.

Il divorzio: “Un anno con lei è stato più che sufficiente”

Parole forti, dunque, quelle dell’ex marito di Maria Rosaria Boccia.

Il quale, incalzato da Paolo Del Debbio che gli ha domandato se lui e l’imprenditrice siano stati sposati per dieci anni, ha risposto in maniera abbastanza colorita, dando del “pazzo” al conduttore.

“Un anno mi è bastato e mi è avanzato”, ha affermato l’uomo. Che ha raccontato a Rete 4 come il divorzio sia ancora in corso e attualmente in mano agli avvocati.

L’ex dell’imprenditrice, che durante il suo intervento telefonico si è rivolto più volte alla Boccia con l’appellativo “signora, e non dottoressa” ha poi concluso affermando che il suo intento è tenersi ben lontano dai riflettori.

E, soprattutto, “da quella persona”, così ha definito l’ex moglie.

Le dichiarazioni della Boccia

Poche ore prima rispetto all’intervista telefonica che l’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha rilasciato a Rete 4, anche la diretta interessata si è espressa in merito al caso Sangiuliano.

L’imprenditrice ha infatti raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di La7, dichiarandosi dispiaciuta per le dimissioni del Ministro della Cultura.