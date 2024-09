È morta la madre di Nicole Kidman, l'attrice non ritira la Coppa Volpi a Venezia 81: "Ho il cuore a pezzi"

Poco dopo il suo arrivo a Venezia, Nicole Kidman ha appreso della morte della madre. L’attrice era arrivata alla laguna per ritirare la Coppa Volpi, conquistata per la sua interpretazione nel film Babygirl della regista Halina Rejin, quando improvvisamente è stata raggiunta dalla tragica notizia. Per questo motivo la diva non ha potuto ritirare il premio a lei assegnato.

È morta la madre di Nicole Kidman

Mentre l’attrice si trovava nel Belpaese per partecipare a Venezia 81 e ritirare la Coppa Volpi, è morta sua madre Janelle Ann MacNeille. Secondo quanto riferito dalla stessa attrice, la notizia sarebbe arrivata poco dopo il suo arrivo in Italia.

Per questo motivo Nicole Kidman non è salita sul palco del Belmond Hotel Cipriani della città lagunare per ritirare il premio. La diva, infatti, ha fatto immediatamente ritorno a casa.

Nicole Kidman, dunque, non ha ritirato il premio. Per non mancare all’appuntamento l’attrice ha inviato un messaggio che è stato letto per lei dal palco sul quale è stata celebrata la premiazione finale di Venezia 81.

Comprensibilmente, la diva ha dedicato il premio conferitole alla madre scomparsa. Per il momento non è dato conoscere le circostanze della morte della donna.

Il messaggio dell’attrice

Sul palco del Cipriani è stato letto il messaggio che Nicole Kidman ha inviato per annunciare la morte della madre e spiegare la sua assenza alla premiazione.

Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi. Questo premio lo dedico a lei.

Cos’è la Coppa Volpi

La Coppa Volpi prende il nome da Giuseppe Volpi, padre della mostra cinematografica di Venezia, ed è stata istituita nel 1935 in corrispondenza della terza edizione della manifestazione.

Il premio viene conferito alla migliore interpretazione, sia maschile sia femminile. Nel contesto di Venezia 81, con il Leone d’Oro vinto da Pedro Almodovar per il suo The Room Next Door, la Coppa Volpi alla migliore interpretazione maschile è stata consegnata a Vincent Lindon per il suo ruolo nel film The Quiet Son di Delphine Coulin e Muriel Coulin.