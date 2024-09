Allerta meteo arancione per il maltempo causato dalla "prima vera perturbazione autunnale": le regioni colpite

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, arancione e gialla a seconda dei luoghi interessati, per la serata di sabato 7 settembre e domenica 8. Sull’Italia, specialmente al nord, sono previste piogge intense e si attendono nubifragi causati da quella che l’aeronautica militare definisce la “prima vera perturbazione autunnale” del 2024.

Allerta meteo arancione e gialla: i fenomeni previsti

Come riportato sul sito della Protezione Civile, sull’Italia è in arrivo una perturbazione atlantica che si spingerà sul nord ovest dell’Italia fino alla Toscana nella serata di sabato 7 settembre. Nelle zone appena citate sono in arrivo piogge e temporali.

I fenomeni sono dovuti al vortice che in questi giorni è localizzato sul Golfo di Biscaglia, nella Francia occidentale, e le correnti fredde che sorvolano l’area dall’Inghilterra alle Baleari.

Il contrasto tra l’aria fredda e il vapore acqueo scatenerà un forte peggioramento delle condizioni metereologiche, diretta conseguenza della falla che si formerà sull’anticiclone che insiste sul mare del Nord.

Oltre ai temporali, non si escludono grandinate a carattere locale con rinforzi sulla ventilazione e un inevitabile calo delle temperature.

Quali sono le regioni a rischio

L’allerta arancione, che segnala una criticità moderata, interessa buona parte della Toscana, dell’Emilia-Romagna, della Lombardia, del Veneto, della Liguria e dell’intero Friuli Venezia Giulia.

L’allerta gialla, che segnalata una criticità ordinaria, interessa invece il resto della Toscana e delle altre regioni citate nel capoverso precedente, ma si estende fino alle Marche, l’Umbria, il Piemonte e la Sardegna. In tutti questi casi non si escludono momenti di instabilità geologica. Tutti i territori appena elencati verranno raggiunti dalla perturbazione tra la serata di sabato 7 settembre e il pomeriggio di domenica 8, quando i fenomeni avversi si faranno più intensi specialmente nel centro-nord.

Il maltempo passerà anche per il sud

Nella serata di sabato 7 e per l’intera giornata di domenica 8 il sud Italia non verrà lambito dalla perturbazione. Come riporta 3b Meteo, infatti, dalla Campania alla Sicilia sono previste temperature che potrebbero superare i 36 gradi.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9, invece, la perturbazione partirà dall’Abruzzo e colpirà e già citate Campania e Sicilia, toccando anche il Molise, la Basilicata e la Puglia. Nel Meridione, inoltre, passeranno venti forti di maestrale e libeccio. Si prevedono forti temporali e grandinate.

Secondo 3b Meteo, quella in arrivo sull’Italia sarebbe la “prima vera perturbazione autunnale dall’inizio di settembre”.