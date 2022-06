Vicenza, morta donna finita in un canale con l'auto: era rimasta intrappolata

Una donna di 66 anni è morta a Sossano, in provincia di Vicenza, dopo essere uscita fuori strada ed essere piombata in un canale di irrigazione. Al momento del recupero da parte dei Vigili del fuoco dell’auto affioravano soltanto le ruote. Il corpo della conducente era rimasto intrappolato sott’acqua ma sono ancora da accertare le cause del suo decesso, se sia avvenuto per annegamento o se sia stato provocato dall’impatto con il parapetto o da un malore che ha poi portato all’incidente. Lo riporta il Corriere del Veneto.

Donna finisce in un canale, l’incidente

La donna, una veronese residente a Cologna Veneta, è precipitata nel canale di irrigazione che costeggia la via Circonvallazione nel Vicentino intorno alle 23 della serata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni la vettura avrebbe sbandato forse per le condizioni di bagnato dell’asfalto e avrebbe sfondato le protezioni laterali della carreggiata. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

L’utilitaria è finita in un punto del canale particolarmente profondo, in prossimità della griglia di uno sbarramento idraulico ed è stata quasi completamente sommersa dall’acqua.

Il recupero del corpo intrappolato nell’auto

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto è intervenuto il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco da Lonigo e Mestre, mentre da Padova è arrivata l’autogrù per permettere il recupero dell’auto con all’interno il corpo senza vita della donna.

I sommozzatori hanno anche eseguito un controllo più approfondito del canale per verificate l’eventuale presenza di altre persone. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 3 di notte.

Gli accertamenti

Con il personale medico del Suem 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il pubblico ministero di turno valuterà eventuali approfondimenti da delegare.