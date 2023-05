Veronica Lario parla per la prima volta delle condizioni di salute dell'ex marito Silvio Berlusconi

Arrivano anche le parole di Veronica Lario su Silvio Berlusconi. L’ex moglie del Cavaliere è stata intercettata dai cronisti fuori dal convegno di +Europa e per la prima volta ha commentato la malattia da cui è afflitto il leader di Forza Italia.

Le parole di Veronica Lario

Fermata dai giornalisti al convegno di Più Europa di sabato 13 maggio a Palazzo delle Stelline a Milano, incentrato sui temi del lavoro e della politica economica, Veronica Lario ha risposto alle domande sull’ex marito.

A chi le ha chiesto quali fossero le condizioni di salute di Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele per una polmonite e per leucemia mielomonocitica cronica dal 5 aprile, Lario ha risposto: “sta male, soffre, ma ce la mette tutta”.

Fonte foto: ANSA La proiezione del videomessaggio di Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia del 6 Maggio

Le chiedono poi se è andata a trovarlo in ospedale in queste settimane, ma lei non concede risposte. “È una domanda molto personale, preferirei non rispondere”, si limita a dire.

Nella giornata di venerdì 12 maggio, oltre al fratello Paolo e alla figlia Barbara, ha fatto visita a Berlusconi in ospedale anche Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico amico del leader.

Il commento di Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini, ha commentato lo stato di salute di Silvio Berlusconi, le cui condizioni continuano ad apparire serie.

Parlando a Brescia, in appoggio alla campagna elettorale per le amministrative del candidato sindaco Fabio Rolfi, Salvini ha parlato della forza dell’ex premier, definendolo “Un leone”

“Mi fa orgoglioso di questa comunità, è un grande italiano e un grande amico e uomo” ha anche aggiunto.

Gli ultimi video di Berlusconi

Sono stati 2 i video con cui Silvio Berlusconi si è mostrato al pubblico ed è intervenuto nella vita politica.

Il primo è quello realizzato in occasione della convention di Forza Italia, l’altro per inviare i cittadini a votare alle elezioni amministrative.

Anche quest’ultimo è stato realizzato da una troupe televisiva all’interno del San Raffaele, usando un set simile a quello del primo video: uno sfondo celeste, le bandiere dell’Italia e dell’Europa e una sua fotografia con dietro il simbolo “Forza Silvio”.

“Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca”, ha esordito.

“Mi permetto di disturbarvi ancora – ha proseguito – per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e gli amministratori in settecento comuni e città italiane. Ecco, vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano“.